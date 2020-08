Espanjasta tuli Euroopan pahin korona-alue – näillä keinoilla se taistelee taudin leviämistä vastaan

Espanjassa on puhuttu jo toisesta aallosta, sillä koronatartuntojen määrä on kesän aikana noussut kohisten.

Espanjassa koronavirus­tartuntojen määrä kasvaa nopeammin kuin suurimmassa osassa muuta Eurooppaa. Maassa on todettu viimeisen kahden viikon aikana yli 80 000 uutta tartuntaa, New York Times kertoo.

Espanjassa on todettu koko pandemian aikana yli 419 000 tartuntaa maan viranomaisten mukaan. Virukseen liittyviä kuolemia on todettu noin 29 000.

Espanjassa on tilastoitu kumulatiivisesti 14 päivän aikana 191,9 tapausta 100 000 asukasta kohden, Euroopan tartuntatautiviraston tilastoista selviää. Luku on suurin Euroopan unionin alueella. Toisena on Malta, jonka vastaava luku on 123,2. Suomen vastaava luku on 6,5.

Pelkästään torstaina Espanjassa tilastoitiin vuorokauden aikana 3 781 uutta tartuntaa.

Espanjan poikkeustila päättyi kesäkuussa, minkä jälkeen aluehallinnot päättävät pitkälti rajoitustoimista tartuntojen hillitsemiseksi.

Espanjan hallitus määräsi kuitenkin torstaina, että kaikki kuusi vuotta täyttäneet lapset joutuvat käyttämään kasvomaskia koulussa koko ajan, Reuters uutisoi.

– Oppitunneille meneminen on pakollista. Kaikille, jotka ovat peloissaan, minun täytyy sanoa, että olemme alusta alkaen tehneet töitä turvallisen ympäristön eteen, opetusministeri Isabel Celaa sanoi.

Espanja sulki koulut maaliskuun puolivälissä koronaepidemian takia. Ne on tarkoitus avata ensi kuussa.

Lisäksi oppilaiden on pidettävä 1,5 metrin etäisyys toisiinsa. Poikkeuksen muodostavat nuorimmat oppilaat, jotka saavat olla tekemisissä luokkatovereidensa kanssa.

Kasvomaskit ovat olleet jo pitkään pakollisia ympäri Espanjaa, joskin lapset ovat joissain tapauksissa voineet olla ilman maskia. Esimerkiksi Andalusian paikallishallinto määräsi 15. heinäkuuta, että kasvomaskit ovat pakollisia kaikissa julkisissa paikoissa riippumatta siitä, pystyykö niissä pitämään turvavälejä.

Mieheltä mitataan lämpö Madridissa.

Kanariansaarilla kasvomaskeista tuli pakollisia julkisilla paikoilla 13. elokuuta. Kanariansaaret oli viimeinen alue, jossa otettiin käyttöön maskipakko, The Local uutisoi tuolloin.

Yökerhot ja klubit on suljettu kokonaan toistaiseksi. Ravintoloiden ja baarien pitää sulkea ovensa aamuyhdeltä eikä uusia asiakkaita saa ottaa sisälle keskiyön jälkeen.

Lisäksi tupakointi kiellettiin elokuun puolivälissä kadulla, jos kahden metrin turvavälien pitäminen ei ole mahdollista, El País tuolloin.

Terveysministeri Salvador Illa varoitti myös, ettei nuorten tule kokoontua kaduille juomaan, kun yökerhot suljetaan.

– (Alkoholin) juominen kaduilla on kiellettyä, et saa juoda kaduilla, Illa sanoi.

Tartunnat ovat Espanjassa nousussa, minkä takia kasvomaskeista on tehty pakollisia.

Ihmisiä on kehotettu myös välttämään yli 10 ihmisen kokoontumisia ja välttämään tapaamisia muihin kotitalouksiin kuuluvien kanssa.

Verrattuna viime kevääseen, nyt tartuntoja todetaan kuitenkin enemmän nuorilla aikuisilla. He sairastavat taudin useammin lievänä, minkä takia tartuntojen kasvu ei näy samassa suhteessa sairaalahoitoon joutuneiden määrän kanssa.

– Mutta se ei tarkoita, ettei meidän pitäisi olla huolestuneita, Illa totesi.