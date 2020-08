Tutkimus: Koronatartunnan saaminen lentokoneessa on luultua harvinaisempaa

Tutkijaryhmän tiedossa on vain yksi tapaus, jossa koronavirusta kantanut matkustaja on tartuttanut useita henkilöitä lennon aikana.

Tilastotieteen professorin mukaan täydessä lentokoneessa tartunnan saamisen todennäköisyys on noin 0,02 prosenttia. Tämä edellyttää kaikilta kasvomaskin käyttöä.

Saksalaisen tutkijaryhmän mukaan koronatartunnan saaminen lennon aikana on huomattavasti luultua harvinaisempaa, uutisoi CNN.

Seitsemän saksalaista lääketieteen tutkijaa on julkaissut tutkimuksensa Yhdysvaltain lääkäriliiton julkaisemassa viikoittain ilmestyvässä aikakauslehdessä. Lehti on levikiltään maailman suurin laatuaan, ja sen julkaisuja vertaisarvioivat toiset lääketieteen ammattilaiset.

Yksi tutkimuksessa käsitellyistä tapauksista on yli 300 henkilön lento Yhdysvalloista Taiwaniin. Lentokoneessa matkusti 12 oireilevaa henkilöä. Kaikki muut matkustajat sekä koneen henkilökunta antoivat negatiivisen tuloksen koronatestissä.

Tutkijat myöntävät, että on olemassa tapauksia, joissa koronavirus on tarttunut lennon aikana. He kuitenkin huomauttavat, että tartuntamäärät ovat olleet melko pieniä. Tiedossa on vain yksi lento, jolla koronavirusta kantanut henkilö on tartuttanut useita matkustajia.

Tutkijaryhmä pitää yhtenä selityksenä modernien lentokoneiden tehokasta ilmanvaihtoa. Koko lentokoneen sisäilma vaihtuu täysin parin minuutin välein. Niissä on myös käytössä tehokkaat ilmansuodattimet, jotka suodattavat 99,99 % hiukkasista. Myös kasvomaskien käyttö ja tehostettu siivous ovat oletetusti vähentänyt tartuntoja lennoilla.

Yhdysvaltalainen tilastotieteen professori Arnold Barnett on laskenut koronavirustartunnan todennäköisyyttä lennolla sekä turvavälien vaikutusta asiaan. Hän käyttää esimerkeissään konetyyppiä, jossa jokaisella penkkirivillä on kolme istuinta käytävän molemmin puolin.

Barnettin mukaan lyhyellä lennolla, jolla jokaisella paikalla istuu joku, todennäköisyys saada tartunta on noin 0,02 prosenttia. Jos keskipaikka jätetään tyhjäksi, tartuntariski pienenee 0,013 prosenttiin. Esimerkeissä kaikilla matkustajilla on käytössään kasvomaski.

Barnett sanoo CNN:lle monien asioiden olevan vaarallisempia nykyään kuin ennen koronapandemiaa, eikä lentäminen ole poikkeus. Hänen mukaansa lennolla täytyy tapahtua kuitenkin kolme asiaa, jotta tartunta syntyy ja virus leviää, ja hän otti laskuissaan huomioon nämä asiat.

– Ensinnäkin lennolla täytyy olla potilas, joka levittää koronavirusta. Toiseksi, jos kaikki pitävät kasvomaskia, sen täytyy jollakin tavalla pettää, jotta tartunta syntyy. Kolmanneksi, henkilöiden täytyy olla tarpeeksi läheisessä kontaktissa, jotta tartunta tapahtuu, Barnett sanoo.

Todennäköisyydet ovat sitä pienemmät, mitä matalamman riskin alueelta lennetään. Vastaavasti tartunnan todennäköisyys kasvaa, jos lento saapuu korkean riskin alueelta.

– Tilastollisesti täydessä lentokoneessa ikkunapaikka on turvallisempi kuin keskipaikka tai käytäväpaikka. Erot ovat kuitenkin hyvin pieniä, Barnett kertoo.