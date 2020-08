Tutkijat lensivät hurrikaani Lauran keskelle – tältä siellä näytti

Myrskyn silmässä on tyyntä, mutta sitä kiertävässä reunavallissa myrsky on voimakkaimmillaan.

Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaation tutkijat lensivät Louisianan rannikolla riehuvan hurrikaani Lauran ytimeen.

Kuten yllä olevalta videolta näkyy, on hurrikaanin ytimessä eli myrskyn silmässä tyyntä. Myrskyn silmä on trooppisen hirmumyrskyn keskelle muodostuva alue, jossa sääolosuhteet ovat yleensä melko tuulettomat ja pilvettömät. Silmää kiertävässä reunavallissa myrsky on kuitenkin voimakkaimmillaan.

Hurrikaani Laura rantautui Louisianan rannikolle torstaina aamuyhdeksältä Suomen aikaa ja on nyt liikkumassa kohti osavaltion pohjoisosia. Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen (NHC) mukaan myrsky aiheuttaa "katastrofaalisia myrskypuuskia, äärimmäisen kovia tuulia ja syöksytulvia".

Torstaiaamuna Suomen aikaa hurrikaanin voimakkaimmat tuulet puhalsivat NHC:n mukaan 67 metriä sekunnissa. Hurrikaani on luokiteltu Saffirin-Simpsonin viisiasteisella hurrikaaniasteikolla neljännen kategorian hurrikaaniksi.

Jos myrsky pysyy näin voimakkaana, se olisi uutistoimisto AFP:n mukaan yksi voimakkaimmasta myrskyistä Yhdysvaltain historiassa. Reutersin mukaan kyseessä voi olla voimakkain myrsky, joka Louisianan rannikolle on koskaan iskenyt. NHC tosin sanoi, että hurrikaanin odotetaan heikentyvän voimakkaasti, kun se liikkuu sisämaata kohti.

Reutersin mukaan noin 620 000 ihmistä on määrä evakuoida Louisianan ja Teksasin alueelta. NHC varoitti aiemmin, että myrskyvuoksista ”ei voi selviytyä”.