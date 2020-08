Kreml teki historiaa – ”potilas” ja ”Venäjän kansalainen” sai kunnian tulla mainituksi nimellään Navalnyi

Aleksei Navalnyin tiedottajan Kira Jarmyshin mukaan Venäjän johto on kehittänyt tuhat ja yksi tapaa olla mainitsematta Navalnyin nimeä.

Kreml on tehnyt vuosien varrella suoranaista taidetta Aleksei Navalnyin nimen välttelystä, mutta Italian pääministerin puhelu Vladimir Putinille sai Kremlin joustamaan ensi kertaa.

Vaikka maailmalla Aleksei Navalnyi on tällä hetkellä Venäjän kuuluisin oppositiopoliitikko, Kremlissä häntä ei ole tunnettu näihin päiviin asti lainkaan nimeltä.

Kyseessä on ollut presidentti Vladimir Putinin omaksuma periaate, jonka mukaan hän ei ole suostunut lausumaan julkisesti ääneen Navalnyin nimeä.

On epäilty, että taustalla on jokin Putinin KGB-aikoina oppima ”tyhjäksi tekemisen psykologia”. Putin ei ole siis turhaan lausunut ykkösvihollisensa nimeä, ettei tämä vain vahingossakaan saisi sitä kautta itselleen lisää tunnettuutta tai merkitystä.

Vladimir Putin on lausunut Navalnyin nimen todistettavasti kerran Valdai-klubin iltatilaisuudessa.

Keskiviikkoiltana Kremlin virallisille nettisivuille ilmestyi kuitenkin tiedote, joka sai venäläiset toimittajat hieraisemaan silmiään.

Tiedotteessa kerrotaan Putinin käymästä puhelinkeskustelusta Italian pääministerin Giuseppe Conten kanssa – ja sekä venäjän- että englanninkielisessä versiossa mainitaan Navalnyin nimi.

Uutistoimisto Rosbaltin ja Currenttime-sivuston mukaan kyseessä on ylipäätään ensimmäinen kerta, kun Navalnyin nimi esiintyy missään Kremlin julkisessa dokumentissa.

– Käsiteltiin myös A. Navalnyin sairaalahoitoon liittyvää tilannetta. Venäjän puolelta korostettiin, että hätiköityjä ja perusteettomia syytöksiä ei voi hyväksyä tähän liittyen, vaan intresseissä on tapahtuneen perusteellinen ja objektiivinen tutkinta, lukee Kremlin tiedotteessa vapaasti suomennettuna.

Englanniksi Kremlin tiedotteen versio löytyy tästä linkistä ja venäjäksi tästä.

Italian pääministeri Giuseppe Conte keskusteli Vladimir Putinin kanssa puhelimessa keskiviikkona.

Suullisessa julkisessa puheessaan Kremlin edustajat eivät ole edelleenkään suostuneet mainitsemaan Navalnyin nimeä. Tästä antoi näytteen Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov viimeksi keskiviikkona, kun hän onnistui puhumaan Navalnyistä toimittajille sanomatta kertaakaan tämän nimeä.

Lopulta venäläistoimittajat kysyivät suoraan, miksi Peskov ei lausu Navalnyin nimeä, vaan hänestä käytetään tällä hetkellä muun muassa sellaisia kiertoilmaisuja kuten ”potilas”, ”sairastunut” ja ”Venäjän kansalainen”.

– Hän on potilas ja hän on sairastunut. Siten me häntä kutsumme. Itse asiaa se ei muuta, Peskov vastasi toimittajille Gazeta.ru:n mukaan.

Ei ole tiedossa, miksi Kreml päätti rikkoa Navalnyin nimiboikotin Conten puhelusta kertoessaan. Toisaalta jos Kreml ylipäätään halusi kertoa julkisuuteen Putinin keskustelleen Navalnyistä ulkomaalaisen poliitikon kanssa, kiertoilmaisuja tämän nimelle olisi ollut vaikea keksiä.

Dmitri Peskovin mukaan asiaa ei muuta se, että hän kutsuu Berliinissä hoidettavaa Venäjän kansalaista potilaaksi.

Vielä viime perjantaina Kreml häivytti koko Navalnyi-teeman tiedotteesta, joka koski tasavallan presidentti Saulin Niinistön Putinin kanssa käymää puhelinkeskustelua. Niinistö kertoi itse heti tuoreeltaan Twitterissä keskustelleensa Putinin kanssa myös Navalnyin mahdollisesta siirrosta Saksaan, mikä toteutuikin varhain lauantaiaamuna.

Vielä alkuviikosta Peskov kielsi myös venäläistoimittajille sen, että Putin olisi ylipäätään käynyt mitään ”kansainvälisiä keskusteluja” Navalnyiin liittyen, vaikka Putinin ja Niinistön puhelinkeskustelu oli tuolloin jo laajasti tiedossa Suomessa ja muuallakin maailmassa.

Tiistaina Peskov myönsi kuitenkin julkisuuteen, että Niinistö ja Putin olivat sivunneet Navalnyin asiaa puhelinkeskustelun aikana.

– Tätä teemaa todellakin sivuttiin. Siitä ei keskusteltu, vaan sivuttiin. Tämä ei ole neuvottelujen aihe eikä keskustelujen aihe, mutta kyllä se mainittiin, Peskov pyöritteli radioasema Eho Moskvyn haastattelussa Navalnyin nimeä lausumatta.

Putinilta on vuosien varrella kysytty julkisesti myös kysymyksiä Navalnyiin liittyen. Tuolloin hän on vastannut kyllä kysymyksiin, mutta on jättänyt Navalnyin etu- ja sukunimen mainitsematta.

Putin on käyttänyt Navalnyiin viitatessaan muun muassa ilmauksia ”se persoona”, ”herra”, ”hän, jonka mainitsitte” ja ”venäläismallinen Saakashvili”, kertoo Deutsche Welle.

Komsomoskaja Pravdan mukaan Putin on kuitenkin todistettavasti lausunut Navalnyin nimen vuonna 2013, jolloin ulkopuoliset ihmiset kuulivat hänen sanovan sen ensi kertaa.

Kyseessä oli Valdain keskusteluryhmän pienelle piirille tarkoitettu coctail-tilaisuus, jossa yksi tilaisuuteen kutsutuista ulkomaalaisista osanottajista oli kysynyt Putinilta, miksi tämä ei koskaan sano Navalnyin nimeä ja tekeekö hän sen tarkoituksella.

– No miksi… Aleksei Navalnyi on yksi opposition johtajista, mutta heitä on monta, Putin oli vastannut Navalnyin nimen lausuen.

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh on seurannut myös ihmeissään, miten erilaiset viralliset venäläistahot Kremlin lisäksi yrittävät olla mainitsematta Navalnyin nimeä nytkin, vaikka hänen äkilliseen sairastumiseensa otetaan kantaa.

Myös Venäjän valtiolliset tv-kanavat ovat vältelleet uutisoimasta Navalnyin myrkytysepäilyistä, vaikka venäläisissä internetin uutisvälineissä asiasta on uutisoitu laajasti.

– On tuhat ja yksi tapaa olla mainitsematta Navalnyia nimeltä, Jarmysh ihmetteli torstaina, kun Peskov puhui ”berliiniläisessä sairaalassa koomassa olevasta potilaasta”.

Navalnyi alkoi voida pahoin lennolla Tomskista kohti Moskovaa viime torstaina. Navalnyi vietiin hoitoon Omskiin, jossa lääkärit eivät löytäneet hänestä oman kertomansa mukaan viitteitä myrkytyksestä.

Lauantaina Navalnyi siirrettiin hoitoon berliiniläiseen sairaalaan, joka tiedotti löytäneensä viitteitä myrkytyksestä. Käytettyä ainetta ei ole pystytty vielä tunnistamaan, mutta sen kerrotaan kuuluvan koliiniesteraasin estäjiin, mikä voi viitata esimerkiksi sotilaskäyttöön kehitettyihin hermomyrkkyihin.