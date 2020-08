Poliisi: Kenoshan mielenosoittajia ampui 17-vuotias teinipoika

Kenoshassa on osoitettu mieltä nyt kolme yötä.

Poika oli mediatietojen mukaan matkustanut Illinoisista Wisconsiniin suojellakseen Kenoshan rakennuksia.

Yhdysvalloissa kaksi ihmistä on ammuttu kuoliaaksi ja yksi on haavoittunut ampumisessa Kenoshan kaupungissa tiistai-iltana paikallista aikaa. Ampuminen tapahtui tilanteessa, jossa mielenosoittajat ottivat keskenään yhteen. Ainakin yhtä mielenosoittajaa ammuttiin päähän.

Keskiviikkona viranomaiset vahvistivat tiedon siitä, että mielenosoittajia oli ampunut Kyle Rittenhouse -niminen poika. Mediatietojen mukaan hän on 17-vuotias. Hänet pidätettiin Illinoisin Antiochissa keskiviikkona ja häntä syytetään ensimmäisen asteen murhasta.

Muun muassa Insider kertoo, että Rittenhouse oli matkustanut Illinoisista Wisconsiniin osallistuakseen rakennusten suojelemiseen mellakoitsijoilta.

Wisconsinin osavaltiossa on ollut väkivaltaisiksi äityneitä mielenosoituksia ja mellakoita sunnuntain jälkeen, kun poliisi ampui mustaa 29-vuotiasta Jacob Blakea selkään useita kertoja. Mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen myös poliisin kanssa.

Kenoshan piirikunnan sheriffi David Beth kertoi New York Timesille aiemmin, että poliisi selvittää tiistai-illan tapahtumia. Pieni ryhmä pääosin valkoihoisia aseistautuneita miehiä oli tiistai-iltana kokoontunut huoltoasemalle ja vannonut "suojelevansa omaisuutta" mielenosoittajilta, jotka olivat matkalla huoltoasemalle.

Kenoshan kaupunkiin on lähetetty satoja kansalliskaartilaisia, jotka on valtuutettu suojelemaan tiettyjä rakennuksia ilkivallalta. Wisconsinin kuvernöörin Tony Eversin mukaan kansalliskaartilaisia on menossa kaupunkiin kaikkiaan 500. Evers kertoi aiemmin tiedotteessa, että kansalliskaartin läsnäololla pyritään varmistamaan se, että ihmiset voivat rauhassa harjoittaa sananvapauttaan ja kokoontumisoikeuttaan.

Keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Wisconsinin viranomaiset ovat hyväksyneet sen, että myös liittovaltion joukot siirtyvät auttamaan protestien hillitsemisessä.

– Lähetän tänään liittovaltion joukkoja ja kansalliskaartilaisia Kenoshaan palauttamaan lain ja järjestyksen, Trump jyrisi Twitterissä.

Tiistaina Evers julisti osavaltioon poikkeustilan, ja Kenoshan piirikuntaan on julistettu myös ulkonaliikkumiskielto.