Kommentti: Jos hirmuinen vahinko tulee, Nato voi räjähtää Välimerellä

Turkin ja Kreikan vihanpito uhkaa läntistä sotilas­liittoa. Pelin musta kortti on Venäjä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Läntisen liittolaisen sota-alukset kokoontuvat itäisellä Välimerellä. Ne valmistautuvat torjumaan suurta itäistä uhkaa. Näinhän sen piti mennäkin. Ikävä kyllä sen ei pitänyt mennä niin, että suuri itäinen uhka on Nato-maa Turkki.

Turkkilaiset sotalaivat turvaavat nyt erityisesti Oruç Reis -tutkimuslaivaa, joka kartoittaa mahdollisia kaasuesiintymiä. Ne suojelevat Oruç Reisia toisen Nato-maan eli Kreikan aluksilta. Kreikka katsoo, että turkkilaiset ovat sen talousvesillä. Kreikka on saanut avukseen Ranskan laivaston aluksia.

Sapelinkalistelua naamioidaan sotaharjoituksilla. Kreikan puolella niihin on osallistunut myös yhdysvaltalainen sotalaiva ja hävittäjiä. Tätä kreikkalaiset mainostavat innokkaasti.

Hiukan eksoottisempi tukija on Arabiemiraatit, joka on lähettänyt hävittäjiä Kreikan harjoituksiin.

Se on itse asiassa varsin huolestuttavaa, sillä Välimeren eteläpuolella Libyassa Arabiemiraatit ja Turkki käyvät välikäsien kautta sotaa. Turkki pelasti muutama kuukausi sitten Libyan kansainvälisesti tunnustetun hallituksen, joka tukee Turkin kaasuvaatimuksia.

Arabiemiraattien ja Libyan kapinallisten vahva liittolainen on Egypti. Se pelasti puolestaan hiljan itäisen Libyan kapinalliset uhkaamalla lähteä mukaan sotaan, jos turkkilaisten tukema hallitus valtaa tärkeän Sirten kaupungin.

Villi kortti on Venäjä, joka on ollut vastakkain Turkin kanssa sekä Libyassa että Syyriassa. Libyassa on tuhansia venäläisiä palkkasotilaita ja myös sen lentokoneita. Toisaalta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on hyvissä henkilökohtaisissa väleissä Vladimir Putinin kanssa. Turkki on ostanut Venäjältä aseita.

Sotkuiselta tuntuu ja sotkuisemmaksi menee. Yhdysvallat keskittyy vaaleihinsa ja korona­katastrofiinsa. Sen Barack Obaman aikana alkanut vetäytyminen Lähi-idästä on jatkunut Donald Trumpin kaudella.

Niinpä Kreikan ja Turkin välien sovittelu on jäänyt Saksalle.

Vallanhimoinen Erdogan

Kun paikalla on paljon joukkoja ja aseita, joku voi yksinkertaisesti vahingossa laukaista ohjuksen. Sen jälkeen toinen puoli vastaa tuleen.

Tilannetta pahentaa koronapandemia, joka riehuu jokaisessa osapuolena olevassa maassa. Se horjuttaa hallituksia. Niiden halu kasvattaa suosiota sapelinkalistelulla tai jopa pienellä sodallakin kasvaa. Pienistä sodista tulee usein isoja.

Turkki on aina ollut Naton ongelmatapaus. Se otettiin mukaan kylmään sotaan uhkaamaan Neuvostoliittoa etelästä. Naton ideologisista arvoista sotilaskaappauksesta toiseen kulkenut Turkki oli kaukana. Tilanne alkoi uudestaan pahentua, kun Erdogan nousi valtaan ensin pääministerinä ja sitten presidenttinä. Käsitys hartaasta, mutta maltillisesta muslimijohtajasta on karissut.

Erdogan on pistänyt oman maansa opposition kuriin ottein, joiden rinnalla Putinin Venäjä on välillä jäänyt toiseksi. Hän pyrkii levittämään Turkin vaikutusvaltaa koko muinaisen Ottomaanien imperiumin alueelle. Tällöin Erdogan vääjäämättä astuu Nato-liittolaistensa varpaille.

Räjähtääkö Nato?

Jos itäisellä Välimerellä päädyttäisiin sotaan, se olisi nykyisenkaltaisen Naton loppu. Tämä on vielä hyvin epätodennäköistä, ellei hirmuista vahinkoa tapahdu.

Erdogan tarvitsee Naton voimaa tueksi Venäjän ja Iranin uhkaa vastaan. Turkki kerää koko ajan uusia potentiaalisia vihollisia sekä Lähi-idästä että Euroopasta. Jostain pitäisi saada ystäviä.

BBC:n kokenut kansainvälisten suhteiden kommentaattori Jonathan+Marcus+arvioi,+että+ratkaisu+kiistoihin+saattaisi+löytyä+juuri+siitä+mistä+nyt+riidellään:+kaasusta." class="person">Jonathan Marcus arvioi, että ratkaisu kiistoihin saattaisi löytyä juuri siitä mistä nyt riidellään: kaasusta.

Sen hyödyntäminen vaatii joka tapauksessa useiden maiden vesillä ja mantereella kulkevia kaasuputkia. Silloin yhteistyökin hyödyttäisi kaikkia. Esteenä on vuosisatainen vihanpito erityisesti Kreikan ja Turkin välillä. Se on onnistuttu pitämään kurissa ennenkin, kun järki on voittanut.

Mutta nyt pelissä on paljon enemmän osapuolia ja koko pelikenttä on menossa uusiksi.

Järki ei aina voita.