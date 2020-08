Amerikkalainen diabeetikko Karyn maksaa kovia summia sairausvakuutuksestaan, mutta joutuu tinkimään insuliinistaan ja käymään Kanadassa asti apteekissa

Harva potilas pitää Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmää onnistuneena, mutta sitä ei saada korjattua jyrkän ideologisen kahtiajaon takia.

Ranskalaisdokumentti USA:n sairas terveydenhuolto (Healthcare System: An American Sickness?, 2019) tiivistää kalliin, tehottoman ja epätasa-arvoisen järjestelmän muodostaman ongelmavyyhden melko napakaksi tunnin paketiksi.

Sotien jälkeen Euroopassa lähdettiin rakentamaan hyvinvointivaltioita ja sosiaaliturvaa, ja se kiinnosti myös Yhdysvalloissa. Kylmä sota ja kommunismin kammo oli kuitenkin niin voimakkaasti läsnä, että idea julkisesta sairausvakuutuksesta leimattiin amerikkalaista vapautta uhkaavaksi sosialismiksi. Propagandan etulinjassa oli tulovirroistaan huolehtinut lääkäreiden järjestö.

Samoissa poteroissa ollaan yhä. Kun presidentti Trump lähti hajottamaan presidentti Obaman vuonna 2010 allekirjoittamaa, sinänsä pienin askelin terveydenhuollon saatavuutta edistänyttä ”Obamacarea”, perusteluissa ei päästy sosialismin peikkoa syvemmälle.

Marie-Agnes Suquet ja Gary Grabli ovat haastatelleet dokumenttiinsa useita nykymallin uhreja. Lapsesta saakka diabetesta sairastaneen kolmekymppisen Karynin tapaus on kuvaava. Karyn ja aviomiehensä Erick ovat tavallisia työssäkäyviä, mutta yhdeksän vuotta naimisissa ollut pariskunta asuu yhä Karynin äidin luona, koska muuhun ei ole varaa.

Amyn tytär kuoli. koska hänellä ei ollut esittää todistusta vakuutuksesta sairaalan ensiavussa.

Amerikassa terveydenhuollon perustana on kallis sairausvakuutus. Joillekin sen maksaa työnantaja, monet maksavat sen itse. Sairaalat ylihinnoittelevat palvelunsa, ja lääkkeet ovat kalliimpia kuin muualla kehittyneessä maailmassa. 28 miljoonaa vakuuttamatonta on lähinnä oman onnensa ja vapaaehtoisavun varassa.

Karyn maksaa vakuutuksestaan 695 dollaria eli 590 euroa kuukaudessa. Korvausten omavastuuosuus on 8 000 dollaria (noin 6790 euroa) vuodessa, minkä lisäksi on hoitokohtainen omavastuuosuus. Hän joutuu itse maksamaan viisinumeroisen summan, ennen kuin vakuutushyöty alkaa, mutta vakuutus on pakko pitää siltä varalta, että joutuu sairaalahoitoon: se vasta kallista on.

Karynin tarvitsema insuliini maksaa tuhansia dollareita vuodessa. Hän käyttää hengenvaarallisen pieniä annoksia säästääkseen lääkettä, haalii välikäsien kautta muiden ylijäämälääkkeitä ja käy Kanadassa asti apteekissa.

Wendell Potter, entinen sairausvakuutusyhtiön viestintäpäällikkö, on lähtenyt ajamaan terveydenhuoltouudistuksia, joiden vastaista propagandaa aiemmin työkseen teki. Hän sanoo, että pelkästään sijoittajien rikastumisesta huolehtivien alan yritysten toiminta on suorastaan rikollista.

– Kun vakuutusyhtiö kieltäytyy maksamasta jonkun hoidosta, se päättää, kuka jää henkiin ja kuka ei.

