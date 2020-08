Donald Trumpin miniä­kokelas piti kiihkeän puheen republikaanien puolue­kokouksessa – some räjähti lennokkaasta esiintymisestä: ”Kuin satiiri”

Kimberly Guilfoylen palopuhe sai Twitterin villiintymään, mutta karismaattisuuteen pyrkinyt esiintymistyyli ei kriitikoita ihastuttanut.

Donald Trump nuoremman naisystävä, presidentti Donald Trumpin uudelleenvalintakampanjan varainkerääjänä työskentelevä Kimberly Guilfoyle lyttäsi demokraattipuolueen johdon ja ylisti presidenttiä republikaanien virtuaalisessa puoluekokouksessa eilen pitämässään puheessa.

Asiasta kertoo muun muassa Huffigton Post.

”Sosialistit haluavat tuhota tämän maan”

Guilfoyle syytti demokraattien presidenttiehdokasta Joe Bidenia ja varapresidenttiehdokasta Kamala Harrisia ”sosialisteiksi”, joilla on vain yksi päämäärä:

– He haluavat tuhota tämän maan ja kaiken, jonka puolesta olemme taistelleet ja pidämme tärkeänä. He haluavat varastaa vapautemme. He haluavat kontrolloida mitä ajattelette ja mihin uskotte, hän syytti puheessaan.

– Sama sosialismi, joka tuhosi muun muassa Kuuban ja Venezuelan, on pidettävä poissa kaupungeistamme ja kouluistamme, Guilfoyle vaati.

Katso lennokas puhe tämän artikkelin yläpuolella olevasta videosta.

Aiemmin Fox News -kanavan juontajana työskennellyt Guilfoyle viittasi puheessaan olevansa itse ensimmäisen polven yhdysvaltalainen. Hänen äitinsä on Puerto Ricosta kotoisin oleva opettaja, ja isänsäkin Guilfoylen mukaan ”siirtolainen”, joka muutti Yhdysvaltoihin Irlannista.

Guilfoyle jätti mainitsematta, että puertoricolaiset ovat todellisuudessa olleet Yhdysvaltain kansalaisia vuodesta 1917 lähtien.

Kimberly Guilfoyle kehui Trumpin olevan "lain ja järjestyksen presidentti", joka oli luonut ”suurimman talousmahdin, mitä maailmassa on koskaan tunnettu”.

– Hyvät naiset ja herrat, hyvät amerikkalaisen unelman ja vapauden puolesta taistelevat: paras on vielä tulematta, hän hehkutti noin kahden minuutin mittaisen puheensa päätteeksi.

Twitter räjähti: ”Miksi hän huutaa?”

Guilfoylen esiintyminen sai Twitterissä pikaisesti aikaan viestitulvan. Puheen sisältöä kritisoitiin populistiseksi propagandaksi. Ihmetystä herätti myös Guilfoylen hyvin äänekäs esiintymistapa.

– Miksi Kimberly Guilfoyle huutaa?, uutiskanava CNN:n kommentaattori Keith Boykin kysyi.

Kriittisimmät puhetta kommentoineet ihmettelivät muun muassa sitä, miksi Guilfoyle väitti olevansa ensimmäisen polven amerikkalainen, vaikka se ei pidä paikkaansa.

– Tämä on kuin satiiri diktatuurista, eräs kommentoija kuvaili Guilfoylen puhetta.

– Kimblerly Guilfoyle teki Rakkaan Johtajan tänä iltana hyvin onnelliseksi, Comedy Central -kanavan satiirinen The Daily Show -ajankohtaisohjelma puolestaan twiittasi.