Kaliforniaa korventavat infernaaliset maastopalot – katso rajut näkymät

Kaliforniassa riehuvat osavaltion historian toiseksi suurimmat maastopalot. Niitä ovat sytyttäneet varsinkin salamat, jotka ovat iskeneet rutikuivaan maahan. Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut, ja 1200 rakennusta on tuhoutunut. Yllä olevat infernaalisia näkyjä kuvaavat videot on kuvattu viime päivinä Napan piirikunnassa lähellä Sacramentoa. Paloalue on lähes 5 000 neliökilometriä, ja savua on havaittu Keski-Lännessä Kansasin osavaltiossa saakka.