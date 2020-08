Guardian: Useita valaita noussut yllättäen syvyyksistä rannoille ympäri Pohjanmerta – löytyykö vastaus mysteeriin Islannin vesiltä?

Nokkavalaiden rantautumiset ja kuolemat ympäri Pohjanmerta viimeisen parin viikon aikana ovat herättäneet huomiota, uutisoi brittilehti Guardian. Syyksi erikoiseen ilmiöön on tarjottu sotilasliitto Natoa.

Rantautumisia Pohjanmerellä ja lähialueilla on laskettu jo lähes 30. Valaita on noussut maihin Irlannin länsirannikolla, Färsaarilla, Hollannissa, Belgiassa sekä eri puolilla Britannia. Suurin osa valaista on kuollut rannalle.

Guardianin juttu kertoo, että kyseiset valaat elävät normaalisti syvissä vesissä, jossa niiden ravintokin on. Niiden ilmestyminen mataliin rantavesiin on harvinaista, ja se voi olla usein kohtalokasta.

Mysteeriin on tarjottu ratkaisua sotilasliitto Naton sukellusveneentorjuntaharjoituksista. Tätä tukisi aiemmin australialaisessa The Royal Society -tiedejulkaisussa esitellyt tulokset valaskuolemien ja sotaharjoituksissa käytettyjen kaikuluotaintaajuuksien välillä toisilla alueilla. Guardianin jutun mukaan vaikuttaisi siltä, että valaiden rantautumisia voisi selittää yksittäinen tapahtuma. Sellaiseksi jutussa tarjotaan heinäkuun alussa Islannin vesillä päättynyttä Dynamic Mongoose -nimistä sotaharjoitusta. Siihen otti osaa kuusi Nato-maata ja se järjestettiin Reykjavikissa.

Jutussa siteerattu hollantilainen valastutkija Jeroen Hoekendijk epäilee niin ikään syylliseksi sotaharjoitusta, ja pelkää nähtyjen valasrantautumisten olevan vasta niin sanotusti jäävuoren huippu.

Australialaisen tiedejulkaisun mukaan valaat mahdollisesti pelästyvät kaikuluotainääniä, jolloin ne nousevat ylöspäin liian nopeasti. Tällöin ne voivat saada samanlaisia oireita kuin on sukeltajantaudissa. Ainakin eräiden Britanniaan rantautuneiden valaiden kuolinsyytä oli yritetty selvittää, mutta asia vaatii vielä jatkotutkimuksia.