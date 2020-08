Tutkijat väittävät todistaneensa, että henkilö sai toisen koronavirustartunnan – WHO toppuuttelee vetämästä johtopäätöksiä

Hongkongilaiset tutkijat väittävät olevansa varmoja, että 33-vuotiaalla miehellä on todettu uusi koronatartunta.

Hongkongilaisten tutkijoiden mukaan mies on saanut uuden koronaviruksen kaksi eri mutaatiota.

Tutkijoiden mukaan Hongkongissa on vahvistettu toinen koronavirustartunta henkilöllä, joka oli saanut ensimmäisen tartuntansa keväällä, New York Times kertoo.

– Ilmeisesti nuori ja terve potilas sai toisen covid-19-infektion, joka todettiin 4,5 kuukautta ensimmäisen sairastumisen jälkeen, Hongkongin yliopiston tutkijat sanoivat maanantaina.

Tavallista flunssaa aiheuttavien koronavirusten tiedetään voivan tarttua alle vuoden sisällä edellisestä tartunnasta. Asiantuntijat ovat kuitenkin toivoneet, että covid-19-tautia aiheuttava uusi koronavirus käyttäytyisi kuten sen lähisukulaiset sars ja mers, joiden sairastaminen tuottaa jopa muutamia vuosia kestävän immuniteetin.

Maailmalla on aiemmin uutisoitu tapauksista, joissa henkilön on epäilty sairastuneen uudestaan covid-19-tautiin. Tämän toteaminen on kuitenkin ongelmallista, sillä viruksen jäänteet voivat aiheuttaa positiivisen testituloksen, vaikka henkilö olisi jo parantunut viruksen aiheuttamasta taudista ja hänen aiempi testituloksensa olisi ollut negatiivinen.

Hongkongilaiset tutkijat sanovat kuitenkin olevansa varmoja, että 33-vuotiaalla miehellä on todettu uusi tartunta.

Mies sairastui ensimmäisen kerran huhtikuussa, mutta toipui viruksen aiheuttamasta taudista. Kun hän aiemmin tässä kuussa palasi Euroopasta Hongkongiin, häneltä löytyi jälleen tartunta, Japan Times kertoo. Tällä kertaa miehellä ei ollut oireita.

Tutkijat tarkastelivat viruksen perimää ja huomasivat sen eroavan aiemmasta. Tutkijat totesivat, että mies oli saanut uuden koronaviruksen kaksi eri mutaatiota.

Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntija Maria Van Kerkhove toppuutteli maanantaina kuitenkin vetämästä johtopäätöksiä hongkongilaisten tuloksesta. Hänen mukaansa tutkimukset, joissa seurataan useaa tartunnan saanutta pitkällä aikavälillä auttavat paremmin ymmärtämään covid-19-taudin sairastamisen tuomaa immuniteettia.

Hongkongissa on todettu reilu 4 600 tartuntaa. Uuteen koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu 77.