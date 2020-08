Kiina on jo aloittanut avainryhmien koronarokotukset – valmiste on kotimainen

Ensimmäisten joukossa piikki annetaan terveydenhoitoalan henkilöstölle ja rajavalvonnan virkailijoille.

Kiina on jo ryhtynyt rokottamaan avainryhmiä omalla koronavirusrokotteellaan, kertoi kansallinen keskustelevisioyhtiö CCTV sunnuntaina. Rokotuskampanjasta uutisoi brittilehti The Guardian verkkosivuillaan.

Kiinan terveysviraston tiede- ja teknologiakeskuksen johtaja Zheng Zhonghei kertoi keskustelevisiossa, että hallitus on antanut kotimaiselle koronarokotteelle poikkeusluvan hätäkäyttöön. Rokotetta on annettu heinäkuusta lähtien muun muassa terveydenhoitoalan henkilöstölle ja rajaviranomaisille. Rokotuksia on tarkoitus laajentaa ennen syksyä ja talvea.

– Olemme laatineet sarjan toimenpiteitä varmistaaksemme sen, että hätäkäyttö on hyvin säänneltyä ja valvottua. Niihin kuuluvat lääketieteelliset suostumuslomakkeet, suunnitelmat sivuvaikutusten valvomiseksi, hoitosuunnitelmat ja suunnitelmat korvausten maksamisesta, Zheng kertoi Guardianin mukaan.

Zheng ei kertonut, mitä rokoteaihiota viranomaiset käyttävät avainhenkilöiden rokotuksiin. Pisimmällä ovat Kiinan valtiollisen biotekniikkayhtiön CNBG:n sekä SinoVac- ja CanSino Biologics -yhtiöiden valmisteet. Ne ovat perinteisiä rokotteita, joissa on inaktivoituja eli toimintakyvyttömiksi tehtyjä kokonaisia koronaviruksia.

Pisimmälle ehtineet länsimaiset rokoteaihiot on kokoviruksista poiketen tehty geenitekniikan avulla: ne vievät vain osia koronaviruksesta elimistöön vektoreina käytettävien muiden virusten avulla, niin sanottuina viruksen kaltaisina partikkeleina tai lähetti-rna:n välityksellä. Ne ”opettavat” elimistön immuunivasteen torjumaan osaa koronaviruksen valkuaisaineista: joko nukleokapsidia eli viruksen kuorta tai piikkiproteiinia, jonka avulla virus pääsee tunkeutumaan solujen sisään.

Kokonaisten, tapettujen virusten käyttöön perustuvat rokotteet vievät elimistöön kaikki viruksen rakenneosat.

– Monet proteiineista saattavat nostaa soluvälitteisen immuniteetin, sanoo yhdysvaltalainen tutkija William Heseltine talousuutiskanava Bloombergille.

Soluvälitteisessä immuniteetissa veren T-lymfosyytit tunnistavat vieraan taudinaiheuttajan ja ryhtyvät toimimaan nopeasti sitä vastaan. Soluvälitteisen immuniteetin lisäksi elimistö ryhtyy tuottamaan taudinaiheuttajalle spesifejä vasta-aineita, mutta tämä mekanismi on soluvälitteistä hitaampi.

Kokoviruspohjaiset kiinalaiset rokoteaihiot ovat jo niin sanotun faasi kolmen eli kolmannen vaiheen laajoihin kliinisissä testeissä. Vasta laajat, kymmenillä tuhansilla koehenkilöillä tehdyt testit kertovat, onko rokote tehokas ja turvallinen.

CNBG on aloittamassa valmisteena laajat ihmiskokeet Arabiemiirikuntien liitossa, Bahrainissa, Perussa, Marokossa ja Argentiinassa. SinoVac ja CanSino tekevät kliinisiä kokeita Venäjällä, Indonesiassa ja Brasiliassa.

Kokovirusrokotteilla on etunsa verrattuna geeniteknologian tuotteisiin: valmistusmenetelmät ovat tuttuja ja koeteltuja jo vuosikymmenien ajalta, eivätkä rokotteet yleensä vaadi jäähdytystä säilytyksessä ja jakeluketjussa.

Toisaalta esimerkiksi virusvektori- ja lähetti-rna-rokotteet ovat paljon helpompia, nopeampia ja halvempia valmistaa suuria määriä: yksi annos tarvitsee vain hyvin vähän raaka-ainetta. Valmistuksessa ei tarvita myöskään suuria määriä elävää virusta, joka on aina tartuntariski.