Trumpin pitkäaikainen neuvonantaja Kellyanne Conway jättää Valkoisen talon

Conway luopuu työstään Valkoisessa talossa keskittyäkseen perheeseensä.

Presidentti Donald Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway jättää työnsä Valkoisessa talossa. Conwayn on tarkoitus lopettaa työnsä tämän viikon aikana.

Conway jakoi Twitterissä lausunnon, jossa hän kertoi luopuvansa tehtävästään Valkoisessa talossa viettääkseen enemmän aikaa neljän teini-ikäisen lapsensa kanssa.

The New York Timesin mukaan hän kertoi päätöksestään Trumpille sunnuntaina. Conway ilmoitti luopumisestaan juuri republikaanien puoluekokouksen alla. Nelipäiväinen puoluekokous alkaa tänään maanantaina ja Trump on määrä nimetä republikaanien presidenttiehdokkaaksi heti kokouksen aluksi. Conwayn on määrä puhua puoluekokouksessa keskiviikkona.

Conway toimi vuoden 2016 presidentinvaalien alla Trumpin kampanjapäällikkönä ja hän on siitä lähtien ollut yksi presidentin uskollisimmista ja näkyvimmistä puolustajista.

New York Timesin mukaan Conway oli vielä edellisellä viikolla käynyt keskusteluja siirtymisestään työskentelemään osaksi Trumpin presidentinvaalikampanjaa. Hän kuitenkin päätti, että työ tien päällä olisi perhe-elämän kannalta yhtä rasittavaa kuin työ Valkoisessa talossa.

Conwayn aviomies, konservatiiviasianajaja George Conway ilmoitti puolestaan Twitterissä jättävänsä Lincoln Project -ryhmän keskittyäkseen perheeseensä. Lincoln Project -ryhmä koostuu republikaaneista, jotka vastustavat Trumpia. George Conway onkin tullut tunnetuksi suorapuheisena Trump-kriitikkona. Kellyanne Conway kirjoitti lausunnossaan, että hän on miehensä kanssa eri mieltä monesta asiasta, mutta he aikovat nyt jättää erimielisyytensä ja keskittyä lapsiinsa.