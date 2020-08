29-vuotiasta miestä syytetään terrorismista, 51 murhasta ja 40 murhan yrityksestä Uudessa-Seelannissa – on jo tunnustanut kaikki rikokset

Moskeijaiskusta Uudessa-Seelannissa syytetty australialaismies tunnusti maaliskuussa syyllisyytensä muun muassa terrorismiin ja 51 murhaan. Tänään alkavan tuomitsemisistunnon odotetaan kestävän useita päiviä.

Uudessa-Seelannissa viime vuonna tehdyistä moskeijaiskuista syytetyn miehen on määrä saada tuomio tällä viikolla. Tuomionanto lykkääntyi aiemmin koronapandemian takia, mutta tuomitsemisistunnon on määrä alkaa vihdoin tänään Christchurchissa.

Tuomitsemisistunto kestänee useita päiviä. Uuden-Seelannin yleisradioyhtiö RNZ:n mukaan istunnon odotetaan kestävän neljä päivää.

Saman arvion on antanut myös uusseelantilainen verkkomedia Stuff. Sen mukaan tuomioistuin on kuitenkin vahvistanut, että istunnolle on tarjolla niin paljon aikaa kuin sen läpikäymiseksi tarvitaan.

Valkoista ylivaltaa kannattavaa 29-vuotiasta australialaista syytetään terrorismista, 51 murhasta ja 40 murhanyrityksestä. Miestä saattaa odottaa elinkautinen vankeustuomio.

Stuffin mukaan syytetystä saattaa tulla myös ensimmäinen ihminen, jolle annetaan Uudessa-Seelannissa elinkautinen vankeustuomio ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen.

Suuri joukko uhreja ja omaisia saapumassa paikalle

RNZ:n mukaan Christchurchissa sijaitseva tuomioistuin on valmistautunut ottamaan vastaan yli 200 vierailijaa tuomitsemisistunnon aikana. Monien uhrien ja heidän perheidensä on määrä saapua paikalle.

Canterburyn poliisipiirin johtajan John Pricen mukaan poliisi on valmistautunut istuntoon läheisessä yhteistyössä muiden virastojen kanssa.

– Tämä on ennennäkemätön tapahtuma, ja oikeuteen odotetaan saapuvan suuri joukko uhreja ja heidän perheitään, Price kertoi RNZ:lle.

Pricen mukaan osa edellä mainituista vieraista lukee oikeussalissa lausuntoja. Vaihtoehtoisesti tuomioistuimen edustaja voi myös lukea lausunnot uhrien tai heidän perheidensä puolesta.

Price kertoo, että kaikkien istuntoon osallistuvien turvallisuuden takeeksi on suunniteltuna mittava turvallisuusoperaatio. Poliisien määrää ollaan muun muassa lisäämässä tuomioistuimen ympäristössä.

Oikeusprosessissa on riittänyt yllätyksiä

Stuffin mukaan oikeusprosessissa on riittänyt tänä vuonna yllätyksiä. Ensiksi ampuja shokeerasi tunnustamalla maaliskuussa syyllisyytensä kaikkiin rikoksiin, joista häntä syytetään. Mielenmuutos oli täyskäännös, sillä aiemmin mies on kiistänyt kaikki syytteet.

Hän antoi tunnustuksensa videoyhteyden välityksellä vankilasta Aucklandista oikeuden istunnossa, joka oli pantu pikavauhtia pystyyn Christchurchissa.

Stuffin mukaan australialainen tunnusti syyllisyytensä rikoksiin samoihin aikoihin, kun saarivaltio oli asettamassa tiukkoja liikkumisrajoituksia koronaepidemian vuoksi. Sittemmin Uutta-Seelantia on ylistetty onnistuneista koronatoimista.

Heinäkuussa tapahtui seuraava käänne, kun syytetty ilmoitti antavansa potkut puolustusasianajajilleen ja edustavansa itse itseään oikeudessa.

Christchurchilainen asianajaja James Rapley arvioi Stuffille, ettei itsensä edustaminen ole täysin poikkeuksellista Uudessa-Seelannissa, mutta se on yleisempää tapauksissa, joissa syytökset ovat tätä tapausta lievempiä.

Rapleyn mukaan moskeija-ampumisen tuomitsemisistunto on merkittävä hetki Uuden-Seelannin oikeusjärjestelmälle. Jos moskeija-ampujaa kohdellaan samalla tavoin kuin kaikkia muitakin, ja hänelle tarjotaan käsittelyn aikana kaikki samat oikeudet sekä mahdollisuudet kuin kelle tahansa toisellekin, on tämä Rapleyn mielestä osoitus järjestelmän toimivuudesta.

– Kaikki ovat oikeutettuja samaan prosessiin riippumatta siitä, mitä heistä ajatellaan tai mitä he ovat tehneet.

Rapleyn mukaan oikeudenmukainen, avoin ja läpinäkyvä oikeusprosessi on elintärkeä osa tasapainoisen demokraattisen yhteiskunnan ylläpitoa.

Istunnon mediaseurantaa rajoitetaan merkittävästi

RNZ kertoi elokuun alussa, että tuomitsemisistunnon seuraamista rajoitetaan merkittävästi. Uusseelantilaisentuomari kertoi tuolloin, ettei tiedotusvälineiden ole mahdollista tehdä liveseurantaa oikeudesta käsin. Sen sijaan raportointi on rajoitettu keskipäivällä ja päivän päätteeksi järjestettävien taukojen yhteyteen.

Masseyn yliopiston journalismin lehtorin tohtori Cathy Strongin mukaan määräys on ankaraa, mutta tarpeellista sensuuria. RNZ:n mukaan Strong on toivonut, että myös ulkomaiset mediat kunnioittaisivat Uuden-Seelannin pyrkimyksiä sosiaalisen oikeuden luomiseksi.

Strong kuvaili rajoituksia RNZ:lle yhtenä askeleena maailmanlaajuisen joukkoampumisepidemian pysäyttämiseksi.

Koronatoimien vuoksi ulkomaisten medioiden on mahdollista seurata istuntoa myös etänä, jolloin määräysten noudattamista on Strongin arvion mukaan lähes mahdoton valvoa.

Maailmanlaajuinen koronatilanne esti myös terrori-iskun muistotilaisuuden järjestämisen maaliskuussa.

Iskuista syytetty mies hyökkäsi viime vuoden maaliskuussa Christchurchissa kahteen moskeijaan perjantairukousten aikaan ja surmasi kymmeniä ihmisiä. Ampuja on itse kuvaillut itseään valkoisen ylivallan kannattajaksi. Hän julkisti iskujen yhteydessä äärioikeistolaisen ja islaminvastaisen manifestin

Iskujen jälkeen Uusi-Seelanti kiristi pikavauhtia aselakejaan ja maan pääministerin Jacinda Ardernin suosio on ollut korkealla osittain myös sen vuoksi, miten hän luotsasi maataan vajaan puolentoista vuoden takaisten moskeijaiskujen jälkimainingeissa.