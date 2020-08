AFP: Ranskalaisesta naturistien lomakohteesta tuli koronalinko

Uutistoimisto AFP kertoo, että Välimerellä sijaitsevassa alastomien naturistien omassa lomakohteessa on todettu jo noin sata koronatapausta.

Ranskalaisten terveysviranomaisten huolenaiheena oleva naturistikohde sijaitsee Cap d’Agdessa Herault’n alueella Välimeren rannikolla. Alastomien naturistien suosimassa kohteessa todettiin AFP:n mukaan viime maanantaina 38 koronatartuntaa ja keskiviikkona 57 koronatartuntaa.

Tartunnat riehuvat AFP:n mukaan nimenomaan naturistien alueella, sillä tartuntoja on siellä nelinkertainen määrä itse kylään verrattuna. Lisäksi 50 naturistia oli todettu koronapositiivisiksi heidän palattuaan koteihinsa. Lisää testituloksia on tulossa.

Ranskan terveysviranomaiset kertoivat sunnuntaina kaikkiaan lähes 4 900 uudesta koronavirustartunnasta. Terveysministeri Olivier Veran vahvisti, että lukema on suurin sen jälkeen, kun maa höllensi rajoituksia toukokuussa.

Sunnuntaina uusia tartuntoja vahvistettiin 4 897, kun lauantaina vastaava luku oli 3 602. Veran kuitenkin vakuutti, ettei Ranskassa ole tällä hetkellä keskusteltu rajoitusten asettamisesta uudelleen. Ranskassa on tällä hetkellä 4 709 ihmistä sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi ja 383 potilasta tarvitsee tällä hetkellä tehohoitoa.

Ranskassa on Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan yli 275 000 vahvistettua tartuntaa ja yli 30 500 ihmistä on kuollut liittyen koronavirukseen. 65 miljoonan asukkaan Ranskassa on tilastosivusto Worldometerin mukaan miljoonaa asukasta kohti kuollut koronavirukseen liittyen 467 ihmistä. Worldometerin tiedoissa on ollut ajoittain epäjohdonmukaisuuksia.