Kreikassa 284 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa – Lesboksen saari tarkkailtavien alueiden listalle

Kreikassa useilla alueilla hälyttävä tartuntatilanne.

Kreikan viranomaiset lisäsivät sunnuntaina Lesboksen saaren listalle, joka on tarkkailussa koronavirustartuntojen kohonneen määrän vuoksi. Kreikassa on vahvistettu 284 uutta koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana.

Kreikan viranomaisten mukaan Lesboksen ohella maan suurkaupungeissa Ateenassa ja Thessalonikissa sekä useilla turistien suosimilla saarilla on hälyttävä tartuntatilanne.

Viranomaiset määräsivät, että maanantaista syyskuun ensimmäiseen päivään saakka Lesboksen kaikki ravintolat ja baarit on suljettava puoleenyöhön mennessä. Lisäksi saarella asetettiin myös 50 hengen kokoontumisrajoitus.

Lesboksella on turvapaikanhakijoiden vastaanottoleirejä, joissa on tällä hetkellä yli 15 000 ihmistä.

Kreikassa on varmistettu yli 8 600 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on 242. Yli 10 miljoonan asukkaan Kreikassa on miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia 23 tilastosivusto Worldometerin mukaan. Suomessa vastaava luku on 60.