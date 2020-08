Euroopassa koronavirustartunnat lisääntyvät.

Useissa Euroopan maissa uusia koronavirustartuntoja on todettu kiihtyvää tahtia. Esimerkiksi Saksassa tilastoitiin lauantaina 2 034 uutta tartuntaa, mikä on eniten sitten huhtikuun. Italiassa todettiin lauantaina yli 1 000 uutta tartuntaa ensimmäistä kertaa sitten toukokuun puolivälin. Ranskassa kirjattiin torstaina ensimmäistä kertaa yli 4 000 tartuntaa sitten toukokuun.

Erityisen huolestuttavana tilannetta on pidetty Espanjassa, jossa on tilastoitu eniten vahvistettuja tautitapauksia 100 000 asukasta kohden kuin missään muussa Euroopan maassa. Espanjan ilmaantuvuusluku on 153,3, kun taas esimerkiksi Suomen on 6,1.

Myös karttagrafiikka Euroopan koronatilanteesta viimeisen kahden viikon osalta näyttää synkältä. Eurooppa käytännössä hehkuu punaisena Suomen ympärillä. Espanja erottuu selvästi muutenkin punaisella kartalla.

– Kenelläkään ei pitäisi olla epäilystäkään, Espanjan terveydenhuollon hätätilakeskuksen johtaja Fernando Simón sanoi torstaina.

– Asiat eivät mene nyt hyvin.

Tartuntoja todetaan yhä enemmän nuorten keskuudessa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan-johtaja Hans Kluge sanoi aiemmin tällä viikolla olevansa ”hyvin huolissaan” siitä, kuinka alle 24-vuotiailla säännöllisesti todettiin tartuntoja.

– Matala riski ei tarkoita sitä, ettei riskiä olisi, Kluge sanoi New York Timesin mukaan viitaten siihen, että nuoret harvoin saavat viruksen aiheuttaman taudin vakavaa muotoa.

– Kukaan ei ole voittamaton ja, vaikka et kuole covid-19-tautiin, se voi jäädä kehoosi kuin tornado, jolla on pitkä häntä.

Nuorilla esiintyviä tartuntoja selittää se, että monet nuoret aikuiset ovat viihtyneet rajoitusten purkamisen jälkeen yökerhoissa, juhlissa ja lomailleet ulkomailla. Esimerkiksi Espanjan Bilbaossa yökerhon 350 asiakkaasta ainakin 34:llä oli koronavirustartunta.

Elokuun puolivälissä Kroatiassa todettiin yhtenä päivänä 208 uutta tartuntaa. Näistä kaksi kolmasosaa oli maan johtavan epidemiologin mukaan saanut tartunnan yökerhoista ja baareista, jotka olivat auki yli puolenyön, Reuters uutisoi. Tartunnan saaneiden keski-ikä oli 31 vuotta.

Ihmisiä rannalla Splitissä, Kroatiassa.

Saksassa puolestaan paikalliset tartuntatautiviranomaiset ovat todenneet, että viruksen esiintyvyys on erityisen korkeaa Kosovosta, Turkista ja Kroatiasta palaavien matkailijoiden keskuudessa. Tartuntoja on todettu myös Espanjasta ja Kreikasta palanneiden joukossa, BBC kertoo.

Myös Italiassa tartuntoja oli todettu esimerkiksi Kroatiasta palanneiden nuorten aikuisten joukossa.

– En halua vaikuttaa siltä, että syytän nuoria, tartuntatautien professori Massimo Galli sanoi La Republiccalle.

– (Mutta) joka päivä saamme tämänkaltaisia ilmoituksia.

Mielenosoittajat toivovat, ettei yökerhoja suljettaisi. Kuva Kölnistä lauantaina.

Tartuntoja on nuorten lisäksi havaittu myös esimerkiksi kausityöntekijöiden keskuudessa ja lihateollisuudessa ja tehtaissa, joiden työntekijöille etätyö ei ole mahdollista.

Tartuntaryppäitä on yhdistetty myös uskonnollisiin tilaisuuksiin ja perhetapahtumiin.

Espanjassa koronavirusepidemian toinen aalto herättää huolta.

Useissa Euroopan maissa on otettu käyttöön uusia rajoituksia viruksen leviämisen takia. Toisin kuin keväällä, jolloin monet valtiot sulkivat yhteiskuntaa epidemian takia ja ottivat käyttöön laajoja rajoituksia kuten ulkonaliikkumiskieltoja, nyt rajoitukset ovat kohdennetumpia.

Esimerkiksi Italiassa kiellettiin tanssiminen yökerhoissa ja ulkotiloissa 16. elokuuta alkaen. Kasvomaskia on käytettävä nyt myös ulkona iltakuuden ja aamukuuden välillä, Italian terveysministeriö ohjeistaa.

Turistit suutelevat lähellä Molfettan satamaa Italiassa. Pariskunta noudattaa iltakuudelta alkavaa maskipakkoa.

Ranskassa Pariisissa, St Etiennessä, Nizzassa ja Toulousessa kasvomaskin käyttö on pakollista kaupunkien keskustoissa myös ulkona. Maskien käytöstä on pakollista työpaikoilla 1. syyskuuta alkaen, Euronews kertoo.

Britanniassa on turvauduttu paikallisiin liikkumisrajoituksiin tartuntojen ehkäisemiseksi. Esimerkiksi Oldhamin, Pendlen ja Blackburnin alueella ihmiset eivät saa tavata ihmisiä muista kotitalouksista.

Espanjassa puolestaan kiellettiin tupakointi julkisilla paikoilla, jos kahden metrin turvavälin pitäminen muihin ei ole mahdollista.

Ranskassa kasvomaskeja näkyy myös ulkotiloissa.

WHO:n Klugen mukaan uudenlainen strategia voi toimia.

– Kun kansalliset toimet yhdistetään kohdennetumpiin lisätoimiin, olemme paljon paremmassa asemassa hävittääksemme paikalliset tartuntaryppäät.

– Voimme hallita virusta ja pitää talouden pyörät pyörimässä ja koulutusjärjestelmän pystyssä.