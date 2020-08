Ilmaantuvuusluvuissa hurjia eroja edelleen jopa Euroopan sisällä.

Koronatilanne elää maailmalla nyt nopeasti. IS listasi yli 180 aluetta tuoreiden tietojen mukaan.

Monet seuraavat silmä kovana koronaviruksen leviämistä ja mahdollista toista aaltoa. Moni maa ja viranomainen käyttää laskelmissaan ja mahdollisten matkustusrajoitusten arvioinnissa tautitapauslukua, niin sanottua ilmaantuvuuslukua. Esimerkiksi Suomessa hallitus on asettanut rajan, jonka ylittävät maat lasketaan riskialueiksi. Raja on 8 uutta tautitapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Luvut ovat aikaan ja asukaslukuun sidotut, ja saattavat alueittain muuttua nopeastikin. IS listasi nyt yli 180 maata ja aluetta tuoreiden, viime yön lukujen mukaan.

Euroopassa raja-arvon alittavia maita on vähän, mutta Suomi on toistaiseksi niistä yksi. Suomen luku viime yönä laskettujen tietojen mukaan on vain vähän yli kuuden, tarkasti 6,1.

Suomalaisia erityisesti kiinnostavassa Ruotsissa ilmaantuvuusluvuissa oli vielä muutama päivä sitten pientä nousua, joka on nyt taittunut laskun puolelle.

Virossa puolestaan viime viikon lasku on vaihtunut kasvuun, mutta muutokset ovat pieniä. Viro ei ainakaan vielä ole viime viikonlopun lukemissa, jolloin maassa nähtiin yli kymmenen kohoavia lukemia. Lauantai-illan luku oli 8,9. Sunnuntaina aamupäivällä Viron terveysvirasto kertoi jo hieman yli yhdeksän ilmaantuvuusluvusta kahden viikon tarkastelujaksolla.

Pohjois-Makedoniassa ja Kosovossa tilanne on paranemaan päin, mutta ilmaantuvuusluvut ovat silti vielä hurjia moneen muuhun maahan verrattuna. Myös Benelux-maiden vaikea tilanne jatkuu, mutta on helpottamaan päin.

Suurvallat Venäjä ja Yhdysvallat ovat saaneet ilmaantuvuuslukunsa laskusuuntaan, joskin Yhdysvaltojen luku on edelleen yli 200 ja maailman kärkitasoa. Kiina puolestaan raportoi lähes maailman pienimpiä lukuja yhdessä muun muassa Thaimaan kanssa.