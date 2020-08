Oppositiomedia: Suuri letka armeijan ajoneuvoja liikkeellä kohti Minskiä – mielenosoittajat kokoontumassa ympäri Valko-Venäjää

Mielenosoittajat kokoontuvat Uuden Valko-Venäjän marssille ympäri maata.

Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin keskustaan on ollut tänään matkalla suuri letka armeijan kuorma-autoja ja busseja, selviää muun muassa oppositiomedia Tut.byn Twitterissä julkaisemasta videosta.

Valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova taas on kertonut Twitterissä, että kaduilla on havaittu liikkuvan myös ajoneuvoja, jotka on varustettu vesitykein. Tämän lisäksi Minskissä on Liubakovan mukaan suljettu ainakin neljä metroasemaa.

Myös mielenosoittajien on kuvattu marssivan kohti Minskin keskustaa ja kokoontuvan lisäksi muun muassa Grodnossa. Asia selviää esimerkiksi Tut.byn Twitter-tililtä, johon oppositiomedia päivittää kuvia kokoontumisista.

Paikallisessa mediassa leviävissä kuvissa liehuvat opposition mielenosoituksissa tutuksi näyksi muodostuneet punavalkoiset liput.

Myös valkovenäläinen sanomalehti Nasha Niva kertoo mielenosoittajien kokoontuvan useissa kaupungeissa Valko-Venäjällä.

Brittilehti Guardianin mukaan tämän päivän mielenosoituksen järjestäjät kutsuvat kokoontumista nimellä Uuden Valko-Venäjän marssi. Edellisviikon valtavasta mielenilmauksesta sen sijaan puhuttiin Vapauden marssina.

Mielenosoituksiin viestipalvelun ohjeistuksin

Sunnuntaisia mielenilmauksia on kutsuttu koolle ainakin Telegram-viestipalvelun Nexta Live -kanavalla. Kanavalla on annettu muun muassa ohjeita ja vinkkejä tämän päivän mielenilmauksiin osallistuville. Muun muassa Euronews ja yleisradioyhtiö BBC ovat selvittäneet Nextan taustoja reilu viikko sitten.

Nextalla on ollut BBC:n mukaan tärkeä rooli mielenosoitusten koordinoimisessa. Monet vakiintuneemmat oppositiomediat ovat kuitenkin suhtautuneet varovaisesti kanavalla julkaistuun tietoon. Viestien alkuperää on usein vaikea varmistaa. Myös kanavan rahoitus on ollut jossain määrin usvan peitossa.

BBC:n mukaan Nextalla ei ole verkkosivustoa ja sen toiminnasta vastaa pieni neljän hengen ryhmä, joka toimii Puolan pääkaupungista Varsovasta käsin. Kanavan juuret ovat Youtubessa, jossa Nextan toiminnan aloitti noin viisi vuotta sitten nuori Stepan Putilo. Telegramin Nexta Live -kanava sen sijaan avautui toissa vuonna.

Euronewsin haastatteleman Nextan päätoimittajan Roman Protasevitshin mukaan kanava pyrkii varmistamaan esimerkiksi mielenosoituksiin liittyviä tietoja useasta lähteestä. Jos useampi toisiinsa liittymätön henkilö kirjoittaa heille samasta asiasta, koetaan tiedon yleensä olevan varmistettua.

Tihanovskaja: Olen niin ylpeä valkovenäläisistä

Valko-Venäjällä on vaadittu laajasti uusia vaaleja ja demokratian kunnioittamista sen jälkeen, kun istuvan presidentin Aleksandr Lukashenkon kerrottiin voittaneen kaksi viikkoa sitten pidetyt presidentinvaalit ylivoimaisesti.

Valko-Venäjän opposition keulakuva Svetlana Tihanovskaja suitsutti lauantaina protestoivan kansansa toimia ja julisti, etteivät valkovenäläiset ole peloissaan.

– Olen nyt niin ylpeä valkovenäläisistä, koska 26 pelon vuoden jälkeen he ovat valmiita puolustamaan oikeuksiaan, Tihanovskaja kertoi AFP:lle lauantaina.

Hänen mukaansa on erittäin tärkeää, että valkovenäläiset jatkavat yhtenäisenä taistelua ihmisoikeuksien puolesta.

Viime viikonloppuna Minskissä kokoontui yli satatuhatta ihmistä. Vapauden marssiksi tituleerattu mielenilmaus oli entisen neuvostovallan nykyhistorian suurin yksittäinen protesti. Mielenosoittajat vastustivat Lukashenkon uudelleenvalintaa ja vaativat, että istuva presidentti jättäisi tehtävänsä.

Lukashenko on takertunut vallan kahvaan ja kieltäytynyt taipumasta erovaateiden alla. Uutta äänestystä hän ei ole myöskään suostunut lupaamaan. Sen sijaan hän julisti alkuviikosta dramaattisesti, että "toisia vaaleja ei tule, ennen kuin tapatte minut".

Perjantaina Lukashenko vannoi omien sanojensa mukaan "ratkaisevansa ongelman" viitaten ilmeisesti hänen hallintoaan vastustavaan laajaan protestiliikehdintään. Lauantaina Lukashenko tuomitsi mielenosoitukset, jotka saavat hänen mukaansa tukea länsimaista.

Tihanovskaja taas arvioi tällä viikolla, etteivät valkovenäläiset enää hyväksyisi nykyjohtoa mielenosoittajiin kohdistuneen raa'an väkivallan jälkeen.