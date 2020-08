Intiassa koronatapausten määrä ylitti synkän rajapyykin – yli kolme miljoonaa tartuntaa

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu maailmanlaajuisesti yli 800 000.

Intiassa on varmistettu jo yli kolmemiljoonaa koronavirustartuntaa. Synkän rajapyykin ylittyminen varmistui sunnuntaina, kun maan terveysministeriö ilmoitti lähes 70 000 uudesta virustartunnasta.

Maailman toisiksi runsasväkisimmän valtion terveysministeriön mukaan maassa kirjattiin lisäksi yli 900 uutta koronaan liittyvää kuolemaa. Yhteensä kuolemia on kirjattu yli 56 700.

Monien asiantuntijoiden mukaan todelliset tartuntojen ja koronakuolemien määrät ovat huomattavasti suurempia kuin viralliset tilastot antavat ymmärtää.

Delhin viranomaiset kertoivat viime viikolla vasta-ainetutkimusten viittaavan siihen, että yli neljännes pääkaupungin väestöstä olisi saanut koronatartunnan.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Intiassa on todettu määrällisesti kolmanneksi eniten tartuntoja ja neljänneksi eniten koronakuolemia koko maailmassa.

Intian pääministerin Narendra Modin hallinto asetti maaliskuussa maailman tiukimpiin kuuluvia liikkumisrajoituksia. Keväällä annetut määräykset on pitkälti kuitenkin poistettu viime viikkojen aikana.

Kymmenet miljoonat ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa ja elinkeinonsa koronakriisin vuoksi.

Yksittäiset osavaltiot ja kaupungit ovat määränneet omia liikkumisrajoituksiaan. Näiden joukossa ovat muun muassa Punjabin ja Haryanan osavaltiot, joissa on havaittu viime viikkojen aikana tartuntapiikkejä.

Aiemmin merkittävimpiä tartuntapesäkkeitä olivat suurkaupungit Delhi ja Mumbai. Kansalaisjärjestö Public Health Foundation of Indian edustajan K. Srinath Reddyn mukaan tartunnat vaikuttavat kuitenkin olevan tällä hetkellä merkittävässä nousussa ympäri Intiaa.

Koronakuolemien määrä kasvaa entisestään

Koronaviruspandemian kuolonuhrien määrä jatkaa kasvamistaan. Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston ja uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan koronavirukseen liitettyjä kuolemia on todettu maailmanlaajuisesti yli 800 000.

Kuolemista suurin osa on kirjattu Amerikan mantereelta.

Määrällisesti eniten kuolemia on todettu Yhdysvalloissa, yli 176 000. Toiseksi eniten kuolemia on todettu Brasiliassa, jossa kuolemia on yli 114 000. Kolmanneksi eniten kuolemia, yli 60 000, on laskettu Meksikossa.

Väkilukuun suhteutettuna koronakuolemia ei kuitenkaan ole edellä mainituissa Amerikan maissa kirjattu vielä niin paljoa kuin monessa Euroopan maassa. Miljoonaa asukasta kohden Yhdysvalloissa on todettu 544 kuolemaa, Brasiliassa 537 ja Meksikossa 467, kertoo Worldometer-tilastosivusto.

Eniten kuolemia Amerikan mantereen ulkopuolisista maista on kirjannut neljännellä sijalla oleva Intia. Euroopan maista suurin koronakuolemien määrä on viidennellä sijalla olevalla Britannialla, jossa kuolemia on todettu yli 41 000. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on Intiassa todettu 41 ja Britanniassa 610.

Pandemian vauhti näyttää vain kiihtyneen, sillä kuolemien määrä on kaksinkertaistunut heinäkuun alusta. Tuoreimmat satatuhatta virukseen liitettyä kuolemaa kirjattiin 17 viime vuorokauden aikana.