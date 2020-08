Tomskin lentokentän valvontakameravideoista on selvinnyt lisää yksityiskohtia myrkytetyksi epäillyn Aleksei Navalnyin liikkeistä kentällä.

Myrkytetyksi epäilty Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi ei juonut Tomskin kentällä ainoastaan yhtä kupillista teetä, vaan kaksi.

Venäjän uutissivustot ovat julkaisseet Tomskin lentokentän valvontakameroiden videoita, joista käy ilmi oletettu kohtalokkaan juoman juonti.

Ensin julkisuuteen tuli vain yksi video, jossa Navalnyin nähdään saapuvan kentän kahvilaan.

Videolta käy ilmi, että Navalnyi ei käy itse ostamassa teetä tiskiltä, vaan teen tuo hänelle pöytään yksi hänen oman seurueensa jäsenistä.

Teekupin tuojaksi on tunnistettu Navalnyin Korruptionvastaisen säätiön työntekijä Ilja Pahomov, kertoi Life.ru.

Tästä moni venäläinen uutissivusto kiiruhti jo tekemään johtopäätöksiä, joiden mukaan kahvilan tarjoilijat eivät olisi voineet etukäteen tietää, että Pahomovin ostama tee on menossa juuri Navalnyille. Lisäksi pääteltiin, että video olisi omiaan romuttamaan teoriaa Navalnyin myrkyttämisestä.

Jotkut Kremliä tukevat propagandasivut ehättivät tekemään kuitenkin vieläkin pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Esimeriksi Tsargrad-sivusto kyseli otsikossaan, olivatko ”omat” Navalnyin myrkytyksen takana.

Ensimmäisen teekupin tuoneeksi henkilöksi on tunnistettu Korrutionvastaisen säätiön työntekijä Ilja Pahomov. Kuvassa Pahomov ja Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh odottavat tietoja Navalnyin voinnista Omskissa sairaalan edustalla.

Sittemmin julki on tullut kuitenkin toinen video, joka on tallentunut Tomskin kentän valvontakameroille noin kahdeksan minuuttia myöhemmin.

Telegram-kanava Life Shotin julkaisemalta videolta käy ilmi, että Navalnyi joi vielä toisenkin kupillisen teetä. Sen hänelle kävi tuomassa suoraan pöytään kahvilan naispuolinen tarjoilija, jolla on kasvojensa edessä hengityssuojain.

Tarjoilijalla näyttää olevan oranssivävyinen työasu. Teekupin tuotuaan hän jää myös hetkeksi siivoamaan Navalnyin seurueen pöytää ja samoihin aikoihin pöytään palaa Pahomov, joka oli poistunut pöydästä sitä ennen vajaaksi pariksi minuutiksi ilmeisesti asioilla käydäkseen.

Navalnyi joi Tomskin kentällä teetä Wieniläiskahvilassa, jossa oli sillä hetkellä töissä neljä henkilöä.

Baza-kanavan mukaan kahvilassa oli torstaiaamuna töissä vuoropäällikkö, kokki, barista ja siivooja. Venäjän uutissivustoilla ei ole kerrottu, ovatko viranomaiset pystyneet tunnistamaan Navalnyille teen tuoneen tarjoilijan henkilöllisyyden videolta.

– Poliisit ovat kuulustelleet kahvilan työntekijöitä, mutta he eivät tiedä mitään myrkytyksestä. Lisäksi jotkut heistä eivät edes tienneet mitään Aleksei Navalnyistä, Tass kertoi nimetöntä poliisilähdettään siteeraten.

Anews-uutissivuston mukaan kahvilan vuoropäällikkö ei pystynyt muistamaan, kävikö hän itse viemässä Navalnyin teen vai veikö sen kahvilan barista. Omien sanojensa mukaan vuoropäällikkö ei tunnistanut Venäjän oppositiojohtajaa asiakkaiden joukosta eikä ylipäätään tiennyt, kuka on Navalnyi.

Aiemmin julkisuuteen levisi jo valokuvia, joissa Navalnyi nähdään juomassa Tomskin kentällä punaisesta kertakäyttömukista. Kuvan oli ottanut Navalnyin kanssa samalle lennolle sattunut Pavel Lebdev.

Venäjän mediassa on kerrottu myös, että Navalnyin virtsasta olisi löytynyt sekä alkoholia että kofeiinia. Löydettyjä ainemääriä sairaala ei ole ilmoittanut virallisesti julkisuuteen, mutta Komsomolskaja Pravdan mukaan Navalnyin veressä olisi ollut 0,2 promillea alkoholia.

Navalnyi siirrettiin lauantaina ambulanssilennolla hoitoon Saksaan, jossa berliiniläiset lääkärit ovat kuvailleet hänen tilaansa huolestuttavaksi.

Omskilaisen sairaalan lääkäreiden mukaan heidän diagnoosinsa on, että Navalnyi ei ole joutunut myrkytysyrityksen kohteeksi. Venäläislääkäreiden mukaan hänellä on aineenvaihdunnallinen sairaus, jonka on laukaissut lennon aikana äkillisesti laskenut verensokeritaso.

Sekä Venäjällä että maailmalla kiinnitettiin kuitenkin huomiota Omskin sairaalan ylilääkärin Aleksandr Murahovskin hermostuneeseen kehonkieleen, kun hän julisti diagnoosin käsiään hermostuneesti hypistellen ja ympärilleen vilkuillen.

Aleksandr Murahovski on paitsi ylilääkäri niin myös Putinin puolueen kaupunginvaltuutettu Omskissa.

Murahovski on lääkärintyönsä ohella Omskin kaupunginvaltuuston istuva jäsen presidentti Vladimir Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueesta.