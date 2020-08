Pandemian vauhti kiihtyy: Näissä kolmessa maassa koronavirus on aiheuttanut toistaiseksi eniten kuolonuhreja

Kuolonuhreista suurin osa on Amerikan mantereelta.

Koronaviruspandemian vaatimien kuolonuhrien määrä jatkaa kasvamistaan. Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston ja uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan koronavirukseen liitettyjä kuolemia on nyt maailmanlaajuisesti todettu yli 800 000.

Yllä 22.8. päivitetty koostevideo koronatilanteesta maailmalla.

Kuolonuhreista suurin osa on kertynyt Amerikan mantereelta.

Määrällisesti eniten kuolemia on todettu Yhdysvalloissa, yli 176 000. Toiseksi eniten kuolemia on todettu Brasiliassa, jossa kuolleita on yli 114 000. Kolmanneksi eniten kuolemia, yli 60 000, on laskettu Meksikossa.

Brasiliassa on todettu toiseksi eniten koronakuolemia koko maailmassa. Kuvassa Rio de Janeiroa.

Väkilukuun suhteutettuna koronakuolemia ei kuitenkaan ole Amerikan maissa kirjattu vielä niin paljoa kuin monessa Euroopan maassa. Miljoonaa asukasta kohden Yhdysvalloissa on todettu 544 kuolemaa, Brasiliassa 537 ja Meksikossa 467, kertoo Worldometer-tilastosivusto.

Eniten kuolemia Amerikan mantereen ulkopuolisista maista on kirjannut neljännellä sijalla oleva Intia, jossa kuolemia on todettu yli 55 000. Euroopan maista suurin uhrimäärä on viidennellä sijalla olevalla Britannialla, jossa kuolemia on todettu yli 41 000. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on Intiassa todettu 41 ja Britanniassa 610.

Maailmanlaajuisesti koronakuolemia on tilastoitu jo yli 800 000.

Pandemian vauhti näyttää vain kiihtyneen, sillä kuolemien määrä on kaksinkertaistunut heinäkuun alusta. Tuoreimmat 100 000 virukseen liitettyä kuolemaa kirjattiin viimeisten 17 vuorokauden aikana.