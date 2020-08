Presidentti Niinistön vaikutus Navalnyin siirtoon nousi otsikoihin maailmalla

Saksan ja Ruotsin media kertovat, että presidentti Sauli Niinistö tiedusteli perjantaina Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta, voisiko oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin siirtää Saksaan.

Maailman mediassa kerrotaan laajasti Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Pohjoismaiden vaikutuksesta Venäjän opposition kärkihahmon, Aleksei Navalnyin pääsyyn Berliiniin hoidettavaksi.

Sekä ruotsalaislehti Expressen että saksalainen Tagesthemen-uutisohjelma käsitteli perusteellisesti Aleksei Navalnyin siirtoa Berliiniin. Ohjelmassa mainittiin erityisesti Sauli Niinistön puhelinsoitto Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

Myös ruotsalainen Expressen kertoo Niinistön puhelinkeskustelusta. Vladimir Putinille kanssa. Niinistö ehdotti Navalnyin siirtoa Venäjän Omskista Saksaan.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi tiedustelleensa perjantaina Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta, voisiko oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin siirtää Saksaan. Niinistö kertoi asiasta Ylen TV1:n Ykkösaamun haastattelussa.

– Minulle tuli selväksi presidentti Putinilta, että hän ei nähnyt minkäänlaista poliittista tai muuta kuin terveydellistä estettä siirtoon, Niinistö kertoi.

Niinistö keskusteli myös Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa Navalnyin tapauksesta.

Aiheesta kertoi myös MTV.

Pääsi hoitoon Berliiniin

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi tuotiin Berliinin Charité-sairaalaan hoidettavaksi lauantaina.

Navalnyia kuljettanut ambulanssilentokone laskeutui Berliiniin Tegelin lentokentälle kello 9.47 Suomen aikaa lauantaina. Berliinistä saatujen tietojen mukaan hänen kuntonsa ei ole kohentunut.

– Navalnyin tila on erittäin huolestuttava, Cinema for Peace -järjestön edustaja Jaka Bizilj kertoi Reutersille sairaalan ulkopuolella. Bizilj on säätiön edustajana paikalla.

– Lääkäreiden mukaan Navalnyi olisi kuollut, ellei Omskiin olisi tehty hätälaskua, Bizilj sanoi.