Demokraatit ovat syyttäneet johtaja DeJoyn toimineen Trumpin kätyrinä postiäänestyksen häiritsemiseksi. Republikaanien tukija DeJoy kiistää väitteet postinkulun tahallisesta hidastamisesta.

Yhdysvaltain postilaitoksen (USPS) johtaja Louis DeJoy kiisti perjantaina väitteet postinkulun tahallisesta hidastamisesta. Hän kommentoi asiaa ollessaan Yhdysvaltain senaatin kuultavana.

DeJoyn mielestä on ollut "törkeää", miten demokraatit ovat väittäneet, että hän tahallisesti hidastaisi äänestyslippujen toimittamista auttaakseen presidentti Donald Trumpia, kertoi New York Times. DeJoyn mukaan postilaitos on täysin kykeneväinen toimittamaan kansakunnan vaalipostin kokonaisuudessaan ja ajallaan, eikä vaalipostin jakeluun ole hänen mukaansa tehty muutoksia.

New York Timesin mukaan DeJoy kertoi monien suunnitelluista uudistuksista olevan tarpeellisia. Hän kuitenkin myönsi, että muutokset ovat hidastaneet postinkulkua joiltain osin ja toisti postin toimintaan vaikuttavien leikkausten olevan jäädytettynä vaalien ylitse.

Trump on kuluvan vuoden mittaan iskenyt useaan otteeseen postiäänestystä vastaan. Trumpin viesti on ollut, että postiäänestys johtaa laajaan vaalivilppiin. Aiempien vaalien perusteella presidentin väitteelle ei ole löytynyt tukea.

Monien odotetaan äänestävän postin kautta maan synkän koronatilanteen vuoksi.

Demokraattien mukaan uudistusten jäädyttäminen ei riitä

Demokraattien mukaan DeJoyn päätös jäädyttää edellä mainitut uudistukset ei kuitenkaan riitä. Kongressin edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi on kutsunut kongressiedustajat takaisin kesätauolta ottamaan kantaa postilaitosta koskeviin ongelmiin.

DeJoyn on seuraavaksi määrä saapua maanantaina edustajainhuoneen valvontavaliokunnan kuultavaksi.

Uutiskanava CNN:n näkemien elokuun puoliväliin päivättyjen postilaitoksen sisäisten asiakirjojen mukaan USPS suunnitteli kohtelevansa vaalipostia eri lailla tänä vuonna.

Aiempina vuosina USPS on kohdellut postin kautta lähetettyjä ääniä ykkösluokan postina siitäkin huolimatta, millaisena lähetyksenä kansalainen on äänensä eteenpäin lähettänyt.

USPS:n edustaja kyseenalaisti uutiskanavan saamat asiakirjat ja arvioi CNN:lle, etteivät asiakirjat olleet virallisia eivätkä ne tulleet suoraan postilaitoksen johtajalta.