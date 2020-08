Arja Paanasen kommentti: 1991 ”sairastui” Gorbatshov, 2020 Navalnyi – ja tärisevät kädet veivät taas huomion

Kun siperialaisen sairaalan ylilääkäri tiedotti oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin ”verensokerin laskusta”, videolle tallentui uskomaton deja vu -näky tasan 29 vuoden takaa, Arja Paananen kirjoittaa.

Tässä on jotain häiritsevän tuttua.

Tuo hienoisesti tummennettujen silmälasien taakse kätkeytyvä välttelevä katse. Ja ennen kaikkea tuo käsien liike: hermostunut nyplääminen ja hienoinen vapina.

Miksi ihmeessä tämä tuntuu siltä kuin katselisi jotain vanhaa videota – ja vanhaa tunnelmaa – kaukaa menneisyydestä?

Kyse on kuitenkin videosta, jolla siperialaisen Omskin kaupungin ensiapusairaalan ylilääkäri Aleksandr Murahovski puhuu elokuun 21. päivänä, ja vuosikin on tämä juuri elämämme 2020.

Murahovski kertoo videolla ensi kertaa ensimmäisiä tarkempia yksityiskohtia Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin äkillisestä sairastumisesta. Hän diagnosoi tämän kooman alkusyyksi ”verensokerin äkillisen laskun lentomatkan aikana”.

Murahovskin esiintyminen ei vakuuta Navalnyin lähipiiriä, joka uskoo oppositiojohtajan tulleen tosiasiassa myrkytetyksi poliittisin motiivein. Mutta se ei vakuuta myöskään kaukaisempia videonkatsojia.

Videota jaetaan pian runsaasti Venäjän sosiaalisessa mediassa ja sen perään alkaa ilmestyä nopealla tahdilla ihmisten epäuskoisia kommentteja. Hyvin moni kiinnittää huomiota samaan asiaan: Murahovskin kehonkieli kertoo suorastaan piinaavasta hermostuneisuudesta.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on siirretty hoitoon Saksaan. Hänen lähipiirinsä uskoo, että Navalny joutui tahallisen myrkytysyrityksen kohteeksi.

Mutta onko Murahovski hermostunut vain siksi, että hän joutuu ensimmäistä kertaa elämässään esiintymään kameroiden edessä näin suuren mediahuomion kohteena? Moni hylkää tämän vaihtoehdon kommenteissa, sillä kyllähän suuren venäläiskaupungin keskussairaalan johtavan lääkärin on täytynyt tottua esiintymään yleisön edessä.

Vai kieliikö käsissä olevan kynän pyörittely ja alaviistoon suunnattu katse jostain muusta? Ehkäpä tietojen salailusta tai valehtelusta? Tai kenties jopa pelosta ja painostuksesta?

Varmoja vastauksia näihin kysymyksiin emme vielä tiedä, jos koskaan saammekaan tietää.

Monelle venäläiskatsojalle Murahovskin esiintyminen oli kuitenkin kuin lopullinen varmennus siitä, että Navalnyin ”sairastumisessa” on jotain hämärää ja mitä todennäköisimmin venäläissairaala on salannut julkisuudelta tietämiään yksityiskohtia.

Se kuitenkin on jo nyt varmaa, että Murahovskin videolle latelema diagnoosilausunto jää ikuisesti elämään internetin syövereihin yhtenä legendaarisena aikalaisdokumenttina.

Entä miksi Murahovskin olemus vaikuttaa niin tutulta?

On kaiveltava jälleen internetiä ja sieltähän se löytyy! Hänhän on aivan kuin Neuvostoliiton surullisenkuuluisan vallankaappausjuntan johtaja Gennadi Janajev tasan 29 vuoden takaa.

Venäjällä on totuttu siihen, että jostain syystä juuri elokuu on maassa äkillisten uutistapahtumien aikaa.

Vuonna 1991 nuo tapahtumat alkoivat vyöryä elokuun 19. päivänä. Neuvostoliitto oli vielä olemassa ja vanhoillisista vallanpitäjistä koottu juntta päätti ”pelastaa” maasta sen, mikä heidän mielestään vielä pelastettavissa oli.

(Oheisella videolla on lyhyt katkelma Janajevin juntan tiedotustilaisuudesta.)

Tummennettuihin silmälaseihin sonnustautunut Janajev ilmaantui tuolloin tv-kameroiden eteen Moskovassa pitämään tiedotustilaisuutta. Janajev kertoi kansalle, että presidentti Mihail Gorbatshov oli sairastunut äkillisesti ja on siksi kyvytön johtamaan maata. Maahan oli perustettu edellisenä yönä hätätilakomitea, jonka johtajana Janajev ilmoitti ottavansa maan johdon tilapäisesti haltuunsa.

Todellisuudessa Gorbatshov ei ollut kuitenkaan tuolloin sairastunut mihinkään, vaan hän oli käytännössä vallankaappareiden vankina Krimin-huvilallaan. Juntan jäsenet olivat puolestaan toinen toistaan pahemmassa humalassa tai krapulassa, ja suurelle yleisölle se kaikki alkoi paljastua nimenomaan Janajevin hermostuneiden käsien ansiosta.

Tiedotustilaisuudessa Janajevin olemus ei vakuuttanut, vaan huomio kiinnittyi hänen käsiensä nypläämiseen ja ajoittaiseen pieneen tärinään. Kehokieli oli ristiriidassa sanojen kanssa, ja ihmiset uskoivat mieluummin silmiään kuin korviaan. (Tiedotustilaisuus löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.)

Siitä alkoi Janajevin juntan vallankaappausyrityksen nopea romahdus. Kaappaus oli ohi jo 21. elokuuta, ja seuraavana päivänä Gorbatshov palasi terveenä ja vapaana miehenä takaisin Krimiltä Moskovaan.

Väitetysti ”sairastunut” Mihail Gorbatshov palasi elokuun 1991 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen päätteeksi Moskovaan Krimin-huvilan kotiarestista.

IS tapasi elokuun 1991 vallankaappausyritystä johtaneen Gennadi Janajevin kesällä 2001 Moskovassa. Janajev kuoli syksyllä 2010.

Tapasin sittemmin jo edesmenneen Gennadi Janajevin Moskovassa vuonna 2001, kun vallankaappausyrityksestä oli kulunut kymmenen vuotta.

Janajev kiitteli haastattelussa Venäjän silloin vielä melko tuoretta presidenttiä Vladimir Putinia siitä, että tämä on ryhtynyt vaalimaan osittain samoja ”neuvostoliittolaisia arvoja” mitä hänen hätätilakomiteansakin yritti ajaa.

Käsiensä tärinänkin Janajev myönsi ja paljasti, että se ei johtunut yksinomaan votkanjuonnista, vaikka sitäkään hän ei kiistänyt.

– Minä olin lehdistötilaisuudessa koko maailman edessä ilmoittamassa, että Gorbatshov on sairas eikä minulla ollut edes lääkärintodistusta. Miten tällaisessa tilanteessa tuntisi kuka tahansa ihminen? Siirsin lehdistötilaisuudenkin iltapäivään, kun toverit vannoivat minulle, että ihan kohta, ihan kohta tulee lääkärintodistus, Janajev kuvaili.

Janajev kertoi, että hän ei saanut koskaan haluamaansa lääkärintodistusta. Neuvostoliitto eli jo tuolloin uutta vapaampaa aikaa eikä kukaan lääkäri suostunut kirjoittamaan tekaistua sairaustodistusta tuiki terveestä Gorbatshovista.

Lue uudelleenjulkaistu juttu vuodelta 2001: IS tapasi vallankaappausta Neuvostoliitossa yrittäneen Janajevin – ylpeili yhä kaappausyrityksellään

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tunnettu siitä, että hän ei koskaan mainitse arkkivihollisenaan pitämänsä Aleksei Navalnyin nimeä julkisuudessa.

Putinin aikana moni asia Venäjällä on toden totta palannut kohti Janajevinkin haikailemia neuvostoaikoja.

Nyt vaikuttaa kaiken lisäksi siltä, että edes lääkäreillä ei ole enää keinoja puolustaa ammattietiikkaansa maan voimakoneiston edessä.

Ylilääkäri Murahovskin kohdalla kyse on kaiken lisäksi siitä, että hän itse on osa Putinin valtakoneistoa. Murahovski on Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen jäsen ja Omskin kaupunginvaltuuston istuva valtuutettu. Ei olisi siis mikään ihme, vaikka hänellä olisi ollut Navalnyin kohdalla suuria vaikeuksia erotella, missä menee lääkärin ja missä menee poliitikon rooli.

Navalnyin kohtalo, hänen omskilaisessa sairaalassa saamansa kohtelu ja epäilyt vallanpitäjien juonittelusta kaiken taustalla ovat kaiken lisäksi kuin hieman uudelleen käsikirjoitettu ohjaus elokuun 1991 vallankaappausyrityksestä.

Tällä kertaa yhdeksi motiiviksi Navalnyin äkilliselle ”sairastumiselle” on tosin epäilty käänteistä yritystä – eli halua nimenomaan taata istuvan presidentti Vladimir Putinin valta elokuun yllätyskäänteiden ja opposition pelottelun avulla.

Janajevin epävarmuutta kielivistä käsistä alkoi elokuussa 1991 kuitenkin tapahtumaketju, joka johti lopulta Neuvostoliiton lopulliseen hajoamiseen ja Gorbatshovin eroon vielä saman vuoden joulukuussa.

Entä mitä mahtaa seurata ylilääkäri Murahovskin käsien kertomasta? Takuuvarmasti jotain, jota tämän tuoreen näytelmän alkuperäiset käsikirjoittajat eivät olisi halunneet tapahtuvaksi.

Yksi ennalta arvaamaton välinäytös on jo menossa Saksassa. Siellä lääkärit yrittävät nyt pelastaa Navalnyin hengen ja selvittää, mitä hänelle oikeasti tapahtui.