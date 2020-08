Tuorein tieto Berliinistä: ”Aleksei Navalnyin tila on erittäin huolestuttava”

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin Berliiniin lennättäneen Cinema for Peacen edustaja Jaka Bizilj kommentoi lauantaina medialle Navalnyin vointia.

Venäjän nykyhallintoa ja presidentti Vladimir Putinia vastustava Aleksei Navalnyi pääsi hoitoon Berliinin. Hänen tilansa on huolestuttava.

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi tuotiin Berliinin Charité-sairaalaan hoidettavaksi lauantaina.

Navalnyia kuljettanut ambulanssilentokone laskeutui Berliiniin Tegelin lentokentälle kello 9.47 Suomen aikaa lauantaina. Berliinistä saatujen tietojen mukaan hänen kuntonsa ei ole kohentunut.

– Navalnyin tila on erittäin huolestuttava, Cinema for Peace -järjestön edustaja Jaka Bizilj kertoi Reutersille sairaalan ulkopuolella. Bizilj on säätiön edustajana paikalla.

– Lääkäreiden mukaan Navalnyi olisi kuollut, ellei Omskiin olisi tehty hätälaskua, Bizilj sanoi.

Reutersin mukaan Cinema for Peace -järjestö järjesti Navalnyin ambulanssilennolla Berliiniin Venäjän Omskista.

Lue lisää: Venäläinen oppositiojohtaja Navalnyi tuotiin berliiniläissairaalaan ambulanssiletkassa

Navalnyi lähti siperialaisesta sairaalasta kohti lentokenttää noin kolmen aikaan aamuyöllä Suomen aikaa. Ambulanssilentokone nousi ilmaan Omskin lentokentältä viiden aikaan aamulla.

Navalnyin tukijat epäilevät hänen tulleen myrkytetyksi torstaina.

Navalnyi menetti tajuntansa torstaina Tomskista lähteneellä lennolla, jonka määränpää oli Moskova. Poikkeustilanteen vuoksi lentokone laskeutui Omskiin.

Ennen lentoa Navalnyi oli nauttinut lentokentällä kupin teetä.

Venäjän nykyhallintoa ja presidentti Vladimir Putinia vastustava Navalnyi on joutunut useiden rikostutkintojen kohteeksi.

Hänen johtamansa korruptionvastaisen FBK-järjestön tiloihin tehtiin ratsia viimeksi reilu kuukausi sitten.

Berliinissä sijaitseva Charité-sairaala on Humboldt-yliopiston Freie Universität Berlinin yhteinen sairaalakompleksi. Se on on nykyään Euroopan suurin yliopistollinen sairaala.