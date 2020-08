Virus on levinnyt kausityöntekijöiden keskuudessa ja yöelämässä.

Espanjassa koronavirustartunnat lisääntyvät edelleen kiihtyvää tahtia alkukesään verrattuna.

Maassa on todettu heinäkuun puolivälin jälkeen päivittäin yli 1 000 tartuntaa. Perjantaina uusia tartuntoja tilastoitiin Worldometerin mukaan 3 650.

– Kenelläkään ei pitäisi olla epäilystäkään, Espanjan terveydenhuollon hätätilakeskuksen johtaja Fernando Simón sanoi torstaina New York Timesin mukaan.

– Asiat eivät mene nyt hyvin.

Koronaviruspandemian takia julistettu poikkeustila päättyi kesäkuussa, minkä jälkeen koronatoimista ovat vastanneet paikallishallinnot.

Esimerkiksi yökerhot on suljettu ja useilla alueilla on kielletty tupakointi julkisilla paikoilla. Kanariansaaria lukuun ottamatta kasvomaskien käyttö on pakollista.

Toistaiseksi tällä hetkellä aktiivisista tartunnoista vain noin kolme prosenttia on vaatinut sairaalahoitoa, alle 0,5 prosenttia tehohoitoa ja kuolleisuus on 0,3 prosenttia.

Asiantuntijoiden mukaan tartuntojen lisääntyminen on kuitenkin huolestuttavaa, vaikka sairaalaan joutuu vain harva.

– Niin kauan kuin tartuntojen määrä on kasvussa, meidän täytyy ajatella, että toinen aalto on tulossa. Meillä ei ole paljon aikaa reagoida ennen syyskuista paluuta rutiineihin, kansanterveyden professori Ildefonso Hernández sanoo BBC:lle.

Suhteellisesti paljon tartuntoja on todettu Aragónin Zaragozassa, jonne on saapunut alkukesästä alkaen tuhansia kausityöntekijöitä, joista useat ovat siirtolaisia.

Aragónissa on todettu tartuntoja myös 55 hoivakodissa kesäkuussa päättyneen poikkeustilan jälkeen.

Yhteensä eniten tartuntoja on kuitenkin todettu Madridissa (2344) ja Kataloniassa (1095), El País kertoo.

Tartunnat ovat levinneet esimerkiksi yökerhoissa ja juhlissa. Tartuntojen osuus nuorten keskuudessa onkin kasvanut. Simónin mukaan tartunnan saaneiden keski-ikä on tällä hetkellä naisilla 39 ja miehillä 37, kun epidemian huipun aikaan viime keväänä sairastuneiden keski-ikä oli noin 62–63.

Vaikka koronaviruksen aiheuttama tauti on nuorilla usein lievä, voivat he kuitenkin altistaa taudille vanhempia ja riskiryhmiin kuuluvia.

– On tapoja pitää hauskaa ilman, että altistaa muita vaaralle, Simón sanoi torstaina.

Esimerkiksi Bilbaossa kutsuttiin 350 Back&Stage-yökerhossa vieraillutta testattavaksi. Ainakin 34 juhlijalla oli koronavirustartunta.

Virus on levinnyt myös perheiden ja ystävien kokoontumisissa.