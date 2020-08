Näin Navalnyin epäillyn myrkytyksen tapahtumat etenivät – tämä kaikki oudosta tapauksesta tiedetään nyt

Varhain lauantaiaamuna oppositiojohtaja Navalnyi lähti ambulanssikoneella kohti Berliiniä.

Vakavasti sairas Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, 44, on parhaillaan matkalla ambulanssikoneella kohti Saksaa. Hänen on kerrottu olevan koomassa ja maanneen omskilaisessa sairaalassa hengityslaitteessa.

Hoitajat kantoivat oppositiojohtaja Aleksei Navalnyia paareilla ambulanssiin varhain lauantaiaamuna.

Varhain lauantaiaamuna julkaistuissa kuvissa näkyy, miten Navalnyi kannettiin paareilla ambulanssiin, joka kuljetti hänet lentokentälle. Aleksei Navalnyin uskotaan tulleen myrkytetyksi torstaina.

Ilta-Sanomat kokosi yhteen tiedot siitä, mitä oudosta tapauksesta tähän mennessä tiedetään.

Torstai 20. elokuuta

Torstaina 20. elokuuta Navalnyi oli lähdössä lennolle Tomskista Moskovaan. Taiga.infon mukaan Navalnyi oli ollut muutaman päivän matkalla Siperiassa, muun muassa Novosibirskissä ja Tomskissa. Hänen kerrotaan keränneen siellä oletettavasti materiaalia uuteen tutkimukseensa, joka koskee Venäjän valtapuolue Yhtenäisen Venäjän kansanedustajia ja paikallispoliitikkoja.

Ennen koneeseen nousemista Navalnyi kulutti lentokentällä aikaa istuen kahvilassa, jossa lentokentällä ollut venäläismies sattui bongaamaan tunnetun oppositiojohtajan.

Pavel Lebedev -niminen mies nappasi Navalnyistä salakuvan, jossa tämä juo punaisesta mukista juomaa. Hän julkaisi kuvan Instagramissa kepeän päivityksen yhteydessä.

”Hyvää huomenta, Aleksei”, nimimerkki djpavlin kirjoitti Instagramissa.

Oppositiojohtajan tiedottaja Kira Jarmysh kertoi myöhemmin, että Navalnyi joi kahvilassa teetä, eikä tämä ollut syönyt tai juonut aamiaisella mitään muuta.

Lentokoneessa Navalnyi alkoi voida pahoin, vaikka vielä ennen koneeseen nousemista hän oli Jarmyshin mukaan käyttäytynyt täysin normaalisti. Huono olo oli tullut yhtäkkiä.

– Hän sanoi, että hänellä on huono olo. Hän pyysi minulta serviettiä. Hänellä oli hikoilua, Jarmysh kertoi radiokanava Eho Moskvylle.

Tämän jälkeen Navalnyi oli pyytänyt Jarmyshiä puhumaan hänelle, koska hän halusi keskittyä kuuntelemalla puhetta. Seuraavaksi heidän kohdalleen oli tullut lentokoneen juomatarjoilu ja Jarmysh oli kysynyt, auttaisiko Navalnyitä veden juominen. Tähän hän oli vastannut, että ei varmaankaan auta.

– Hän meni vessaan ja sen jälkeen hän menetti tajuntansa, Jarmysh kertoi.

Toukokuussa 2018 oppositiojohtaja Navalnyi otettiin kiinni Moskovassa kesken Putin-mielenosoituksen.

Venäjän 5TV on julkaissut yhden lentokoneen sisältä videon, jossa näkyy, kuinka ensihoitajat saapuvat lentokoneen käytävälle ja taustalta kuuluu tuskissaan olevan ihmisen vaikerointia. Navalnyi ei itse näy videolla, mutta silminnäkijöiden mukaan vaikeroiva ääni on hänen.

Kahvilassa, jossa Navalnyi joi teetä, vuorossa ollut tarjoilija kertoi, että kahvilan aamuvuorossa oli ollut hänen lisäkseen neljä muuta henkilöä.

Tutkimusten ajaksi kahvila on suljettu.

Kun Navalnyi alkoi voida pahoin, kone teki hätälaskun Omskiin.

Rossija 24 -kanavan videolla näkyy, kuinka ensihoitajat nostavat selvästikin tiedottoman Navalnyin paareille ja asettelevat hänet ambulanssiin.

Navalnyi vietiin myrkytystapauksiin erikoistuneeseen sairaalaan. Hänen on kerrottu olevan koomassa ja makaavan hengityslaitteessa.

Perjantai 21. elokuuta

Perjantaiaamuna kello 4.11 Suomen aikaa sairaalatarvikkeilla ja asiantuntevalla henkilökunnalla varusteltu ambulanssikone lähti Saksasta Baijerin Nürnbergistä kohti Omskia. Ambulanssilennon takana on saksalainen Cinema for Peace -kansalaisjärjestö, joka muun muassa auttoi vuonna 2008 venäläistä Pussy Riot -aktivistia Pjotr Verzilovia, joka kärsi tuolloin myrkytysoireista.

Navalnyi halutaan tuoda Berliiniin korkeatasoiseen yliopistolliseen Charité-sairaalaan.

Lennon ja Navalnyin hoidot maksavat Zeit-lehden mukaan yksityislahjoittajat.

Kone pääsi perille Omskiin noin yhdeksältä aamulla Suomen aikaa. Viime hetkellä omskilaisen sairaalan lääkärit kuitenkin kieltäytyivät antamasta lupaa Navalnyin siirtoon. Lääkäreiden mukaan siirron epääminen johtui siitä, että Navalnyin tila oli liian epävakaa. Syyksi mainittiin aineenvaihduntahäiriö, joka Omskin sairaalan johtava lääkäri Aleksandr Murahovskin mukaan saattaa entisestään pahentua lentomatkalla. Murahovski ei kertonut varsinaista syytä sille, miksi Navalnyi oli jo toista päivää koomassa ja hengityskoneessa.

– Johtava lääkäri ilmoitti, että Navalnyi ei ole siirtokunnossa. Hänen tilansa on epävakaa. Sukulaisten päätös hänen siirtämisekseen ei ole riittävä, tiedottaja Jarmysh twiittasi.

–Kielto Aleksein siirtämiseen uhkaa suoraan hänen elämäänsä. On kuolettavan vaarallista jäädä Omskin sairaalaan, missä ei ole laitteita tai saa diagnoosia, hän jatkoi.

–Siirtokielto on yritys tappaa hänet. Sen takana ovat lääkärit ja petolliset viranomaiset, jotka siirron kielsivät.

Myös Navalnyin avustaja Leonid Volkov kirjoitti Twitterissä epäilevänsä, että kyseessä on poliittinen eikä lääketieteellinen päätös. Volkov kertoi uskovansa, että lääkärit viivyttelevät niin kauan, kunnes myrkyt ovat kadonneet eikä niitä enää näy Navalnyin elimistössä.

Saksasta saapuneet lääkärit päästettiin tutkimaan potilasta sairaalaan. Heidän ei kuitenkaan sallittu puhua Navalnyin omaisten ja tukijoiden kanssa, vaan heidät kiidätettiin käynnin jälkeen pois sairaalasta.

Nainen piteli Pietarissa Navalnyin kuvaa oppositiojohtajalle tukea osoittavassa tapahtumassa, johon osallistui noin sata ihmistä.

Aikaa kului, ja viimein perjantaina illalla Suomen aikaa tuli tieto, että Omskin sairaalan lääkäri antaa luvan Navalnyin siirtoon Saksaan. Lääkärin mukaan Navalnyin tila on vakaampi ja tämä on nyt turvallista siirtää ambulanssilennolla Berliiniin.

Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Navalnyin vaimo oli muun muassa vedonnut suoraan presidentti Vladimir Putiniin, että Navalnyin siirto Saksaan sallittaisiin. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) Strasbourgissa kertoi saaneensa siirtoa koskevan avunpyynnön.

Myös muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Saksan liittokansleri Angela Merkel olivat keskustelleet Putinin kanssa puhelimessa.

Lauantai 22. elokuuta

Varhain lauantaiaamuna Navalnyin tiedottaja ilmoitti Twitterissä, että Navalnyin siirto on alkanut. Navalnyi kuljetettiin ambulanssilla Omskin lentokentälle ja siellä saksalaiseen ambulanssikoneeseen. Lento kohti Berliiniä alkoi viideltä aamuyöllä Suomen aikaa. Lennon on arvioitu kestävän noin viisi tuntia.

Paikallinen terveysviranomainen sanoi lähdön viivästyneen, koska saksalaislentäjien piti levätä ennen lentoa.

Mitä Navalnyille tapahtui?

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin uskotaan tulleen myrkytetyksi. Avustajat epäilivät tuoreeltaan, että Navalnyille annettiin myrkkyä teessä, jonka hän joi Tomskin kentällä.

Perjantaina Jarmyshi kertoi, että poliisi Omskin sairaalassa olisi väittänyt, että Navalnyin kehosta on löydety myrkkyä, joka on vaarallista myös hänen lähellään oleville. Navalnyia hoitavat lääkärit eivät kuitenkaan ole vahvistaneet tällaista tietoa, Jarmysh twiittasi.

Väitteen esittänyt poliisi ei ollut Jarmyshin mukaan nimennyt sitä, mistä myrkystä olisi mahdollisesti kyse.

Venäläislääkärit ovat kiistäneet väitteet myrkytyksestä. Omskilaissairaalan mukaan Navalnyin veri- ja virtsakokeissa ei ole löydetty mitään jälkiä myrkystä.

Perjantaina Omskin sairaalan johtava lääkäri Aleksandr Murahovski kertoi lehdistötilaisuudessa, että Navalnyin verensokeri saattoi romahtaa lennolla, mikä aiheutti tajunnan menettämisen. Muharovskin mukaan Navalnyin aineenvaihdunta ja hiilihydraattibalanssi on häiriintynyt. Selitys on outo monestakin syystä, muun muassa siksi, että lennolla olleiden silminnäkijöiden ja sisältä kuvattujen videoiden perusteella Navalnyi huusi koneessa tuskissaan.

Ilta-Sanomien haastatteleman asiantuntijan, diabetesliiton ylilääkärin Pirjo Ilanne-Parikan mukaan yleisesti verensokeri ei voi itsestään laskea niin alas, että henkilö menisi tajuttomaksi.

Omskilaisen sairaalan numero 1 johtavan lääkärin sijainen Anatoli Kalinitshenko kertoi perjantaina, että lääkäreillä on nyt ”käytännössä koko diagnoosi”, mutta he eivät voi kertoa sitä julkisuuteen Venäjän lainsäädännön vuoksi. Hänen mukaansa taustalla on potilaan yksityisyyden suoja.

Hän väitti, että diagnoosi on kerrottu Navalnyin läheisille, mutta läheiset kiistävät, että näin olisi tehty.

Saksalaiskone, jossa Navalnyi lennätettiin pois Omskista.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Venäjän nykyhallintoa vastustava Navalnyi on yritetty mahdollisesti myrkyttää. Vuonna 2019 hänet kiidätettiin vankilasta sairaalaan outojen oireiden takia. Tuolloin kerrottiin, että kyseessä oli allerginen reaktio.

Vuosien varrella Navalnyi on ollut useiden rikostutkintojen kohteena. Viimeksi reilu kuukausi sitten hänen johtamansa korruptionvastaisen FBK-järjestön tiloihin tehtiin ratsia.

Navalnyi myös kehotti venäläisiä boikotoimaan kesän kansanäänestystä Venäjän perustuslain muutoksista, kirjoittaa STT. Muutosten hyväksymiseen virallisesti päätynyttä vaalitulosta hän piti väärennettynä. Navalnyin mukaan kyseessä on "valtava valhe", joka ei heijasta Venäjän kansalaisten todellista mielipidettä.

Vuonna 2018 Navalnyita estettiin nousemasta presidentti Putinin haastajaksi presidentinvaaleissa. Viisi vuotta aiemmin hän oli kuitenkin mukana Moskovan pormestarinvaalissa saaden huomattavan 27 prosentin kannatuksen.

Nyt 44-vuotias oppositiojohtaja on ollut useita kertoja pidätettynä ja vangittuna milloin kavalluksesta, milloin luvattoman mielenosoituksen järjestämisestä syytettynä. Navalnyi alkoi pitää blogia korruptiosta ja muista väärinkäytöksistä Venäjällä jo yli kymmenen vuotta sitten.