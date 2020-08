”Kuulumme samaan kerhoon – me änkytämme”: Teinipoika varasti huomion demokraattien puoluekokouksessa

Änkytyksestä kärsivä teinipoika Brayden Harrington rohkaistui pitämään puheen demokraattien puoluekokouksessa.

13-vuotias poika New Hampshiresta on noussut Yhdysvaltojen demokraattien puoluekokouksessa ykkösaiheeksi. Brayden Harrington piti virtuaalipuheen miljoonille puoluekokouksen osallistujille.

Voit katsoa puheen otsikon alla olevasta ruudusta.

Harringtonin änkytys nousi lyhyen mutta vaikuttavan videon kantavaksi teemaksi. Änkytyksestä kärsinyt poika oli kuukautta aiemmin tavannut demokraattien presidenttiehdokas Joe Bidenin New Hampshiressa. Biden oli tehnyt Harringtoniin vaikutuksen.

– Hän kertoi minulle, että kuulumme samaan kerhoon – me änkytämme. Oli uskomatonta kuulla, että joku kaltaiseni nousi varapresidentiksi.

13-vuotias Brayden Harrington puhui virtuaalisesti pidetyssä demokraattien puoluekokouksessa torstaina.

Nuorena Biden oli harjoitellut puhumista lukemalla ääneen William Butler Yeatsin runoja. Runojen viereen hän oli kirjoittanut apuohjeita ääntämiseen. Biden on usein julkisuudessa kertonut, että änkyttämisen kannalta on tärkeää muistuttaa itseään pitämään taukoja. 13-vuotias Harrington kertoo, miten tärkeää hänelle oli kuulla aikuiselta tämän änkytyshuolista ja keinoista päästä niistä yli.

– Kaltaiseni lapset luottavat siihen, että te äänestätte jotakuta, jota voimme kaikki ihaillen katsoa. Jonkun, joka välittää. Jonkun, joka saa maamme ja maailman voimaan paremmin, poika vetosi Bidenin puolesta.

Puoluekokouksen virtuaaliyleisö oli puheesta haltioissaan ja ylisti sitä myös sosiaalisessa mediassa illan parhaaksi puheeksi.

Joe Biden on kertonut tulleensa änkytyksen vuoksi kiusatuksi ja aliarvioiduksi.

Joe Biden, 77, on puhunut änkytyksestään julkisesti moneen otteeseen. Helmikuussa hän kertoi CNN:lle änkyttävänsä yhä välillä väsyneenä. Samassa haastattelussa hän kertoi tavanneensa Brayden Harringtonin edellispäivänä Concordissa kampanjoidessaan.

He olivat keskustelleet änkyttämisestä ja vaihtaneet puhelinnumeroita. Pojan isä kertoi arvostaneensa sitä, miten Biden normalisoi änkyttämistä.

– Sillä ei ole mitään tekemistä älykkyysosamääräsi kanssa. Sillä ei ole mitään tekemistä älykkyytesi rakenteen kanssa, Biden totesi CNN:lle änkyttämisestä.

– Kun mietit sitä, änkytys on ainoa vamma, jolle ihmiset yhä nauravat. He yhä nöyryyttävät ihmisiä änkyttämisestä. Eivätkä he edes tarkoita tehdä niin, Biden sanoi.