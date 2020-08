Tass: Valko-Venäjän oppositiojohtaja Tihanovskaja ei aio pyrkiä presidentiksi, jos uudet vaalit järjestetään

”En itse suunnittele pyrkiväni”, Tihanovskaja sanoi.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svetlana Tihanovskaja ei Venäjän uutistoimiston Tassin mukaan aio pyrkiä presidentiksi, jos maassa järjestetään uudet vaalit.

– En itse suunnittele pyrkiväni, Tihanovskaja sanoi perjantaina, kun häneltä kysyttiin, aikooko hän tai hänen miehensä pyrkiä presidentiksi, jos uudet vaalit järjestetään.

Tihanovskaja puoliso, vloggaaja Sergei Tihanovski on tällä hetkellä vankilassa. Svetalan Tihanovskaja lähti alun perin ehdolle presidentiksi sen jälkeen, kun hänen puolisonsa ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan.

Aiemmin tällä viikolla Tihanovskaja kertoi olevansa valmis johtamaan Valko-Venäjää ja kehotti luomaan mekanismin, jolla uudet, reilut ja lailliset presidentinvaalit voitaisiin järjestää.

Valko-Venäjää koettelee laajin poliittinen kriisi sitten Neuvostoliiton hajoamisen. Se käynnistyi lähes kaksi viikkoa sitten laajalti peukaloituina pidetyistä presidentinvaaleista, joissa voittajaksi nimettiin maata 26 vuotta itsevaltaisesti hallinnut presidentti Aleksandr Lukashenko.

Vaalien jälkeen maassa on järjestetty laajoja mielenosoituksia, joita on tuettu valtion tehtaiden työntekijöiden lakkoilulla. Maailmalla on tuomittu mielenosoittajien pidätykset sekä heihin hallinnon taholta kohdistunut väkivalta.

Lukashenko on sanonut, että uusia presidentinvaaleja ei ole tulossa.

Lähteenä Reuters.