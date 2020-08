Svetlana Tihanovskajan mukaan lakkoilua tulee jatkaa, jotta hallinto saataisiin pakotettua uusien presidentinvaalien järjestämiseen.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svetlana Tihanovskaja pyysi perjantaina kannattajiaan jatkamaan ja lisäämään lakkoilua maan tehtaissa, jotta hallinto saataisiin pakotetuksi uusien presidentinvaalien järjestämiseen.

– Pyydän teitä jatkamaan ja laajentamaan lakkoja. Älkää antako painostuksen hämätä teitä, Liettuassa maanpaossa oleva Tihanovskaja sanoi julkaisemassaan videoviestissä Reutersin mukaan.

Yllä olevalla videolla on nähtävissä kuvaa työläisten viikon takaisesta protestista.

Valko-Venäjää koettelee laajin poliittinen kriisi sitten Neuvostoliiton hajoamisen. Se käynnistyi lähes kaksi viikkoa sitten laajalti peukaloituina pidetyistä presidentinvaaleista, joissa voittajaksi nimettiin maata 26 vuotta itsevaltaisesti hallinnut presidentti Aleksandr Lukashenko.

Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskaja kuvattiin vaalipäivänä 9. elokuuta jättämässä omaa ääntään.

Vaalien jälkeen maassa on järjestetty laajoja mielenosoituksia, joita on tuettu valtion tehtaiden työntekijöiden lakkoilulla. Maailmalla on tuomittu mielenosoittajien pidätykset sekä heihin hallinnon taholta kohdistunut väkivalta.

Lukashenko on sanonut, että uusia presidentinvaaleja ei ole tulossa. Torstaina hallinto kertoi käynnistäneensä rikostutkinnan koskien opposition yritystä ”kaapata valta”.

Minskissä tiistaina mieltään osoittaneet kantoivat mukanaan presidentti Lukashenkoa koskevia ”etsintäkuulutuksia”.

Asiantuntijat ovat pitäneet mahdollisena, että Venäjällä torstaina tapahtuneella oppositiohahmo Aleksei Navalnyin epäillyllä myrkytyksellä olisi jonkinlainen yhteys Valko-Venäjän kuohuntaan.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän politiikan professori Vladimir Gel’man sanoi IS:lle torstaina, että Venäjän ja Valko-Venäjän tapahtumien mahdollista kytköstä on vaikea tulkita. Venäjällä ei ole vielä nähty suuria tukimielenosoituksia Valko-Venäjän oppositiolle, ja Gel’manin mukaan on mahdollista, että Venäjä tahtoo lähettää kansalaisilleen pelotteen tässä muodossa ennaltaehkäistäkseen mielenosoituksia.