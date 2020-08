Sauli Niinistö käynyt tänään keskustelun myös Vladimir Putinin kanssa

Sauli Niinistö on tänään keskustellut puhelimessa sekä Angela Merkelin että Vladimir Putinin kanssa.

Niinistö kertoo asiasta Twitterissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on keskustellun Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Esillä olivat Valko-Venäjän tilanne sekä Aleksei Navalnyin tapaus.

Aiemmin tänään Niinistö keskusteli samoista asioista Saksan liitokansleri Angela Merkelin kanssa.

Niinistö kertoo asiasta Twitterissä.

– Kävin keskustelun myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Keskustelimme mahdollisuuksista Valko-Venäjän jännitteisen tilanteen selvittämiseksi. Esillä oli myös Aleksei Navalnyin tapaus ja kysymys hänen terveydenhoitonsa järjestämisestä, Niinistö twiittaa.

Aleksei Navalnyin tukijat ovat halunneet siirtää Venäjän Omskista Saksaan hoidettavaksi. Vielä aiemmin tänään venäläislääkärit eivät sallineet sitä. Suomen aikaa perjantai-iltana Omskista tuli kuitenkin tieto, jonka mukaan Navalnyi saataisiin siirtää Saksaan.

Venäjän opposition johtohahmo Aleksei Navalnyi kiidätettiin eilen hätälaskun tehneestä lentokoneesta tajuttomana sairaalaan Siperian Omskissa. Syyksi epäillään myrkytystä.

Sairaalasta kerrotaan, että tämänhetkinen johtava teoria on, että Navalnyin aineenvaihdunta ja hiilihydraattibalanssi on häiriintynyt, mikä voi johtua esimerkiksi verensokerin äkillisestä laskusta lennon aikana. Koomassa olevan oppositiojohtajan vientiä Saksaan saamaan sairaalahoitoa on valmisteltu, mutta lähtölupaa ei ole saatu. Navalnyin tukijat ovat huolissaan tilanteesta ja pitävät tapausta selvänä myrkytyksenä.

Mielenosoitukset jatkuvat Valko-Venäjällä presidentti Lukashenkoa vastaan. Opposition on koostanut neuvoston, jonka tarkoituksena on ohjata väkivallatonta vallan vaihtumista. Ensimmäisenä se tahtoo järjestää uudet vaalit. Mielenosoitukset alkoivat jo ennen elokuun 9. päivän presidentinvaaleja, mutta kiihtyivät erittäin suuriksi sen jälkeen, kun Lukashenkon kerrottiin saaneen 80 prosentin vaalitulos. Muun muassa EU on tuominnut vaalit vilpillisiksi.