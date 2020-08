Saksalaislääkärit saapuivat Siperiaan – Navalnyin vaimo vetosi kirjeessään suoraan Putiniin: ”Käännyn virallisesti Teidän puoleenne...”

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tukijat haluaisivat hänet hoitoon saksalaissairaalaan. Venäläislääkärit eivät toistaiseksi ole sallineet sitä.

Uutistoimisto Reutersin silminnäkijöiltä saaman tiedon mukaan ryhmä saksalaisia lääkäreitä on saapunut Venäjälle Siperian Omskissa sijaitsevaan sairaalaan, jossa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyita hoidetaan myrkytysepäilyn vuoksi.

Navalnyin avustaja Leonid Volkov kertoi lääkäreiden päässeen vierailemaan oppositiopoliitikon luona. Volkovin mukaan Navalnyi haluttaisiin kuljettaa hoitoon Saksaan, jotta saataisiin selville, mikä aiheutti hänen sairastumisensa.

– Tämä on peiteoperaatio, jonka tarkoituksena on estää meitä saamasta tietää, mitä hänelle tapahtui, Volkov sanoi.

Navalnyita hoitavat lääkärit sanoivat aiemmin perjantaina, että miehen kehosta ei ole löydetty myrkkyjäämiä. Sairaalan johtava lääkäri Aleksandr Murahovski kertoi venäläismedialle, että lääkäreillä on nyt valmiina johtava teoria Navalnyin sairauden syistä.

Omskiin perjantaina laskeutunut saksalainen ambulanssikone tallentui kameraan laskeutuessaan lentokentälle.

Murahovskin mukaan Navalnyin aineenvaihdunta ja hiilihydraattibalanssi on häiriintynyt, mikä voi johtua esimerkiksi verensokerin äkillisestä laskusta lennon aikana.

Navalnyin avustajat kertoivat perjantaiaamuna Twitterissä, että lääkärit olivat viime hetkellä kieltäytyneet antamasta lupaa Navalnyin siirtoon Saksaan. He epäilivät, että siirtoa viivytetään, kunnes Navalnyin elimistössä olevat myrkkyjen jäämät eivät enää ole jäljitettävissä.

Kremlin mukaan on venäläislääkäreiden päätettävissä, pääseekö Navalnyi matkaan vai ei.

Navalnyi kuvattiin Moskovassa syksyllä 2019 yhdessä puolisonsa Julian sekä parin lasten kanssa.

Navalnyin puoliso Julija Navalnaja julkaisi perjantaina miehensä Twitter-tilillä presidentti Vladimir Putinille osoitetun kirjeen. Kirjeessä hän vetosi Putiniin, jotta Navalnyi saisi lähteä hoitoon Saksaan.

Suomeksi käännettynä kirje kuuluu näin:

”Mieheni Aleksei Anatoljevitsh Navalnyi on tällä hetkellä Omskin sairaalassa numero 1 heikossa tilassa. Olen sitä mieltä, että hänen täytyy saada korkealaatuista lääketieteellistä hoitoa Saksassa. Kello 12.00 lähtien 21. elokuuta 2020 meillä on ollut kaikki mahdollisuudet kuljettaa Aleksei välittömästi asiantuntevien lääkäreiden valvonnassa. Käännyn virallisesti Teidän puoleenne ja vaadin, että Aleksei Anatoljevitsh Navalnyin siirtäminen Saksaan on sallittava.

Julija Navalnaja”

Julija Navalnyi kertoi myöhemmin Twitterissä julkaistulla videolla, että häntä ei päästetty puhumaan saksalaisten lääkäreiden kanssa. Sen sijaan häntä tönittiin ja estettiin menemästä heidän puheilleen, kun heidät vietiin pois sairaalasta.

– Emme todellakaan voi luottaa tähän sairaalaan, Navalnaja kertoi toimittajille AFP:n mukaan.

Artikkelia päivitetty kello 15.28. Lisätty Volkovin kertomat tiedot.

Artikkelia päivitetty kello 15.56. Lisätty Julija Navalnajan kertomat uudet tiedot sekä kommentti.