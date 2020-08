Main ContentPlaceholder

Venäläislääkäreiltä uusi ”johtava teoria” Navalnyin kooman oletetuista syistä

Johtava lääkäri Aleksandr Murahovski.

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Venäjän oppositiojohtajaa Aleksei Navanyitä hoitava sairaala on kertonut, että Navalnyin aineenvaihdunta on häiriintynyt ja hänen sormistaan on löytynyt jälkiä muovipikareissa käytetyistä kemikaaleista.