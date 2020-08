Trumpin ex-neuvonantaja Steve Bannon pidätettiin kiinalaismiljardöörin ökyjahdilta

Steve Bannon ja Guo Wengui kuvattiin yhdessä New Yorkissa marraskuussa 2018 järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Petoksesta ja rahanpesusta syytetty Valkoisen talon entinen neuvonantaja Steve Bannon pääsi vapaalle jalalle takuita vastaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon sekä kolme muuta henkilöä saivat torstaina New Yorkissa syytteet petoksesta ja rahanpesusta. Syytteet liittyvät Meksikon rajamuurin rakentamiseen suunnattuun We Build the Wall -nimiseen varainkeruukampanjaan.

Syytettyjen epäillään käyttäneen kampanjan tuottoja satojentuhansien dollarien edestä omiin tarkoituksiinsa. Varat oli määrä ohjata Trumpin vaalikampanjassaan lupaaman muurin rakentamiseen.

Presidentti Trump ja hänen tuolloinen neuvonantajansa Steve Bannon kuvattiin yhdessä Valkoisessa talossa tammikuussa 2017.

Trump kertoi torstaina Valkoisessa talossa toimittajille olevansa ”pahoilla mielin” Bannonin syytteestä. Hän kuitenkin vaikutti ottavan etäisyyttä ex-neuvonantajaansa sekä väitettyihin tapahtumiin.

– Mielestäni tämä on surullinen tapaus. En ole ollut tekemisissä hänen kanssaan vuosiin, kirjaimellisesti vuosiin, presidentti sanoi.

Trump erotti Bannonin elokuussa 2017. Ennen Trumpin tiimissä toimimista Bannon johti äärioikeistolaista Breitbart News -sivustoa.

Pidätys 24 miljoonan euron ökyjahdilla

CNN:n viranomaislähteiden mukaan Bannon, 66, pidätettiin torstaiaamuna huvijahdilta, joka liikkui Connecticutin osavaltiossa sijaitsevan Westbrookin kaupungin edustalla.

Connecticutissa ilmestyvän The Day -paikallislehden mukaan kaupunkilaiset olivat jo parin päivän ajan ehtineet kiinnittää huomiota kaupungin edustalla lipuneeseen 45-metriseen ökyjahtiin.

Viranomaiset hakivat Steve Bannonin torstaiaamuna helikopterilla kiinalaismiljardöörin omistamalta huvijahdilta.

– En ole koskaan nähnyt yhtä isoa venettä. Kun mökin omistaja tuli käymään, hän sanoi, että siellä oli Brad Pitt tai Leonardo DiCaprio. Sen täytyi olla joku iso nimi, alueella perheineen mökkeilevä Catherine Bue-Hepner kertoi lehdelle.

Bannon ei kuitenkaan itse omista noin 24 miljoonan euron arvoista Lady May -nimistä jahtia. Se kuuluu hänen ystävälleen, kiinalaiselle kiinteistömiljardöörille Guo Wenguille.

Lady May -jahdin kerrotaan olevan 24 miljoonan euron arvoinen.

Vaikka Bannonin syytteet eivät tiettävästi liity millään tavoin Guoon, tämän jahdilla tehty pidätys on muun muassa NBC Newsin mukaan nostanut uudelleen valokeilaan miesten välisen suhteen.

Esiintyivät yhdessä jahdilla kuvatulla videolla

Elokuun alussa maanpaossa elävä Guo julkaisi Youtubessa jahdillaan kuvatun videon, jolla hän esiintyi yhdessä Bannonin kanssa. Videolla Bannon muun muassa tuomitsi Kiinan hallituksen sekä ylisti hydroksiklorokiinin väitettyjä hyötyjä koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin hoidossa.

NBC News kertoi saaneensa useilta asiaa tuntevilta lähteiltä tiedon, jonka mukaan käynnissä on myös toinen, erillinen liittovaltion tutkinta liittyen Bannonin ja Guon yhteiseen GTV Media Group -yhtiöön. Asiasta jo keskiviikkona kertoneen Wall Street Journalin mukaan FBI, New Yorkin osavaltion syyttäjä sekä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio tutkivat, rikottiinko yhtiön keväisessä osakeannissa lakia.

Bannonin syytteidenluku sai runsaasti mediahuomiota.

Toisinaan myös nimeä Miles Kwok käyttänyttä Guoa on kuvailtu mystiseksi ja polarisoivaksi hahmoksi sekä eräänlaiseksi ristiretkeläiseksi, joka taistelee Kiinaa johtavan kommunistipuolueen korruptiota vastaan. Kiinan johdossa mies on aiheuttanut ärtymystä, mutta samaan aikaan myös muut toisinajattelijat ovat suhtautuneen häneen nihkeästi.

Muun muassa Guon entinen naispuolinen työntekijä on haastanut tämän oikeuteen toistuvista raiskauksista. Guo on kiistänyt syytökset.

Tunnettu toisinajattelija Hongkuan Li on puolestaan kutsunut Guoa sosiaalisessa mediassa ”gangsteriksi”, ”kommunistien vakoilupuudeliksi”, ”raiskaajaksi” sekä ”skitsofreenikoksi”.

Joukko kiinalaisia tuki Bannonia oikeutalolla

Guon asianajaja kertoi julkaisemassaan lausunnossa, että Guo on tietoinen Bannonin tilanteesta ja kutsui tätä ”vahvaksi liittolaiseksi taistelussa vapauden ja demokratian saamiseksi Kiinaan”.

– Herra Guon aiemmat ponnistelut herra Bannonin kanssa taistelussa demokratian puolesta eivät liity mitenkään We Build the Wall -organisaatioon tai herra Bannonin toimiin siinä, lausunnossa sanottiin.

Oikeussalipiirtäjän näkemys käsiraudoissa ja maski kasvoillaan oikeuteen tuodusta Bannonista.

Australialaisen Sydney Morning Heraldin mukaan Guo rekrytoi Bannonin vuonna 2018. Guon on perustanut muun muassa demokratiaa vaativan New Federal State of China -nimisen liikkeen.

Aiemmin kesällä Wall Street Journal paljasti, että FBI tutkii liikkeen rahoituslähteitä sekä Guon ja Bannonin välistä, miljoonan dollarin arvoista sopimusta.

The New Federal State of China -ryhmän edustajat tukivat Bannonia oikeustalolla.

Torstaina New Yorkissa oikeustalon eteen kokoontui joukko New Federal State of China -liikkeen edustajia, jotka osoittivat tukeaan Bannonille laulamalla tämän nimeä sekä heiluttelemalla mitä ilmeisimmin EU:n tähtilipusta vaikutteita ottaneita sinikeltaisia lippuja.

Rajamuurin rakentaminen takkuilee

AFP:n mukaan syytteet kiistänyt Bannon tuotiin oikeuden eteen käsiraudoissa ja maski kasvoillaan. Tuomari päästi hänet vapaalle jalalle viiden miljoonan dollarin takuita vastaan, mutta mies määrättiin ulkomaita koskevaan matkustuskieltoon.

Oikeustalolta autolla lähtiessään Bannon riisui maskinsa ja kommentoi asiaa lyhyesti toimittajille.

– Tämän koko fiaskon tarkoituksena on pysäyttää ihmiset, jotka haluavat rakentaa muurin, Bannon sanoi.

Bannon avautui toimittajille päästyään vapaaksi takuita vastaan.

Meksikon rajamuurin rakentaminen oli yksi Trumpin keskeisimmistä vaalilupauksista vuoden 2016 kampanjassa. Tähän mennessä 3 200 kilometriä pitkälle rajalle on saatu rakennettua 48 kilometriä uutta aitaa sekä korvattua 386 kilometrin verran entistä aitaa.

Rakentamista ovat hidastaneet oikeushaasteet, logistiset ongelmat sekä kongressin vastaanhangoittelu.

We Build the Wall -kampanjan kerrottiin saaneen lahjoituksia yli 330 000:lta tukijalta. Varoilla on rakennettu rajalla sijaitsevalle yksityiselle maalle kaksi aitaosuutta New Mexicon ja Texasin osavaltioissa.

Varainkeruukampanjalla rahoitettua raja-aitaa rakennettiin yksityismaalle Rio Grande -joen varteen Texasissa viime helmikuussa.

Paikalliset asukkaat ovat kritisoineet rakennelmia asiaankuuluvien lupien puutteesta. Texasiin rakennettu aidanpätkä on lisäksi kärsinyt eroosio-ongelmista.

Trump kertoi torstaina tietävänsä varainkeruuprojektista vain vähäisesti. Projektissa mukana ollut entinen Kansasin osavaltion ministeri Kris Kobach kertoi New York Timesille viime vuonna, että Trump oli tarjonnut tukeaan hankkeelle.