Venäläislääkärit: ”Navalnyitä ei myrkytetty – diagnoosia emme voi kertoa”

Venäjän oppositiojohtajaa Aleksei Navalnyitä hoitavat lääkärit kertovat ilmoittaneensa diagnoosin Navalnyin vaimolle ja veljelle suullisesti, sillä lääkäreillä ei ole lupaa kertoa sitä julkisuuteen.

Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin kehosta ei ole löytynyt myrkkyä tai myrkkyjäämiä, ilmoitti perjantaina omskilaisen sairaalan numero 1 johtavan lääkärin sijainen Anatoli Kalinitshenko.

Kalinitshenkon mukaan Navalnyista otettuja näytteitä on analysoitu sekä Moskovassa että Omskissa.

– Tähän hetkeen mennessä niissä tutkimuksissa, joita on suoritettu, ei ole löytynyt myrkkyjä verestä eikä virtsasta, eikä myöskään jälkiä niiden olemassaolosta, Kalinitshenko sanoi videoidussa tiedotustilaisuudessa.

Kalinitshenkon mukaan ei voi myöskään puhua siitä, että Navalnyi olisi myrkytetty.

– Me emme ole tulleet siihen tulokseen, että potilas olisi kokenut myrkytyksen, hän muotoili.

Kalinitshenkon mukaan lääkäreillä on nyt ”käytännössä koko diagnoosi”, mutta he eivät voi kertoa sitä julkisuuteen Venäjän lainsäädännön vuoksi. Hänen mukaansa taustalla on potilaan yksityisyyden suoja.

– Olemme kertoneet diagnoosin suullisesti Navalnyin vaimolle ja veljelle. He ovat saaneet meiltä kaikki tiedot, lääkäri ilmoitti.

Aleksei Navalnyin oma lääkäri Anastasija Vasiljeva ja Navalnyin veli Oleg odottavat tietoja sairaalan ulkopuolella Omskissa.

Aleksei Navalnyin Julija-vaimo puhui medialle sairaalan ulkopuolella.

Navalnyin avustaja Kira Jarmysh twiittasi lääkäreiden lausunnon jälkeen ihmettelevänsä, mitä sairaalassa oikein tapahtuu.

– Eli siis tunti sitten meille sanottiin, että kyseessä on kuolemanvaarallinen myrkky, joka on vaarallinen ulkopuolisille, ja nyt sanotaan, että myrkyllisiä aineita ei ole löytynyt. Mitä heillä siellä ylipäätään tapahtuu, Jarmysh kyseli.

Aleksei Navalnyi on Venäjän vaikutusvaltaisimpana pidetty oppositiojohtaja, joka on paljastanut muun muassa maan valtaeliitin salattuja rikkauksia ja korruptiota.

Navalnyi alkoi voida pahoin torstaiaamuna lennolla Tomskista Moskovaan. Kone laskeutui Omskiin ja hänet vietiin tajuttomana suoraan koneesta ambulanssiin. Avustajat epäilivät tuoreeltaan, että Navalnyille annettiin myrkkyä teessä, jonka hän joi Tomskin kentällä.

Juttua päivitetään tuoreiden tietojen tullessa.