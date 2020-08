Epäilty joukkoraiskaus suositussa rantakohteessa – uhri 16-vuotias tyttö

Tekoon epäillään osallistuneen yli 30 miestä. Kaksi heistä on tällä hetkellä pidätettynä.

Israelin poliisi tutkii BBC:n mukaan 16-vuotiaan tytön joukkoraiskausta, jonka epäillään tapahtuneen Eilatin kaupungissa Etelä-Israelissa. Eilat on suosittu rantalomakohde myös suomalaisten keskuudessa – silloin kun tilanne on sallinut matkustamisen.

Kaksi ihmistä on BBC:n mukaan pidätetty. Toinen heistä on kertonut yli 30 miehen harrastaneen seksiä tytön kanssa, mutta kiisti kyseessä olleen raiskaus. Lehtitietojen mukaan tyttö on ollut tekohetkellä päihtynyt.

Tyttö teki asiasta ilmoituksen poliisille viikko sitten perjantaina. Israelilaismedian mukaan hän saapui Eilatiin ystävänsä kanssa aiemmin elokuussa tapaamaan ystävänsä kaveriporukkaa. He menivät yhdessä drinkeille, jonka jälkeen miehet raiskasivat tytön vuorotellen tämän hotellihuoneessa.

Poliisin mukaan tytön ystävä yritti auttaa kaveriaan, mutta ei pystynyt pysäyttämään miehiä. Epäiltyjen henkilöllisyyttä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta paikallisen Times of Israel -lehden mukaan he ovat 27-vuotiaita Israelin kansalaisia.

Poliisi pidätti toisen miehistä löydettyään videomateriaalia epäillystä raiskauksesta miehen ja teinitytön välisestä viestikeskustelusta. Mies on kiistänyt kommunikoineensa tytön kanssa ja väittää jonkun toisen käyttäneen hänen puhelintaan. Miehen mukaan valvontakameratallenteista käy ilmi, että yli 30 miestä harrasti tytön kanssa seksiä yhteisymmärryksessä.

Israelilaisministerit ovat tuominneet teon jyrkästi. Maan pääministeri Benjamin Netanyahu pitää tekoa shokeeraavana.

– Kyseessä ei ole vain rikos tyttöä kohtaan. Tämä on rikos ihmisyyttä vastaan ja täysin tuomittava teko, Netanyahu sanoo Twitterissä BBC:n mukaan.

Israelin puolustusministeri Benny Gantzin mukaan joukkoraiskaukseen osallistuneiden sielu ja moraali on turmeltunut.

– Sydämeni on kanssasi, et ole yksin, Gantz sanoo raiskauksen uhrille.