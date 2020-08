Venäläislääkärit eivät anna lupaa Aleksei Navalnyin lennättämiseen Saksaan – avustajalla pahaenteinen epäily syystä

Oppositiojohtajan avustajat epäilevät, että siirtoa viivytetään, kunnes Navalnyin elimistössä olevat myrkkyjen jäämät eivät enää ole jäljitettävissä.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin avustajat kertoivat perjantaiaamuna Twitterissä, että omskilaisen sairaalan lääkärit ovat viime hetkellä kieltäytyneet antamasta lupaa Navalnyin siirtoon Saksaan.

Saksasta lähetetyn lentokoneen pitäisi avustajien tietojen mukaan laskeutua Omskiin noin puolilta päivin paikallista aikaa eli noin yhdeksän aikoihin Suomen aikaa.

Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh twiittasi, että kielto siirrolle tarkoittaa suoranaista uhkaa Navalnyinen hengelle. Hänen mukaansa Omskin sairaalassa ei ole tarvittavia laitteita eivätkä lääkärit ole vieläkään lupauksistaan huolimatta pystyneet antamaan Navalnyille tarkempaa diagnoosia.

– Johtava lääkäri ilmoitti, että Navalnyi ei ole siirtokunnossa. Hänen tilansa on epävakaa. Sukulaisten päätös hänen siirtämisekseen ei ole riittävä, Jarmysh kirjoitti.

– Nyt Navalnyin henki riippuu siitä, että tehohoidon johtava lääkäri ”ei suostu ottamaan vastuuta itselleen”, Jarmysh jatkoi.

Jarmysh ilmoitti suoraan epäilevänsä, että taustalla ei ole kuitenkaan lääkäreiden päätös, vaan hän uskoo siirtokiellon takana olevan Kremlin käskyn.

Navalnyin avustaja Leonid Volkov kirjoitti puolestaan Twitterissä epäilevänsä, että kyseessä on poliittinen päätös, ei lääketieteellinen päätös. Volkovin mukaan on oletettavaa, että meneillään on myrkytyksen tehneiden henkilöiden jälkien peittely.

– Odottavat, kunnes myrkyt ovat kadonneet ja niitä ei enää näy elimistössä. Aleksein henki on suuressa vaarassa, Volkov twiittasi.