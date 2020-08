Kirjeenvaihtajan kommentti: Biden avasi pelin jämäkästi – Trumpin vastaiskulle on tulossa kiire

Demokraattien puoluekokous oli sekoitus Euroviisuja ja vaalitaktiikkaa, kirjoittaa IS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Ehkä päivän toinen juoksulenkki oli liikaa. Tai sitten ihmistä ei ole luotu katsomaan kahdeksaa tuntia poliittisia puheita neljän päivän aikana.

Myönnän, että en pysynyt sohvallani hereillä jokaista hetkeä demokraattien puoluekokouksen neljäntenä päivänä. Minun piti tarkistaa Twitteristä, peruttiinko Mike Bloombergin esiintyminen. Ei peruttu, silmäluomeni eivät vain olleet silloin auki. Kestän menetyksen.

Sleepy Mikko, sanoisi Donald Trump.

Saman lempinimen presidentiltä saanut Joe Biden ei esiintynyt uneliaasti eikä unettavasti. Biden päätti puoluekokouksen ottamalla vastaan demokraattien presidenttiehdokkuuden. Hän piti jämäkän puheen, joka pani Trumpin puolustuskannalle.

Trumpilla on tilaisuus vastata ensi viikolla, kun republikaaninen puolue pitää oman kokouksensa. Gallupeissa kahdeksan prosenttiyksikön takamatkalla oleva istuva presidentti saa miettiä tarkkaan, mihin iskunsa sijoittaa. Biden ja demokraatit eivät paljon aukkoja suojaukseensa jättäneet.

Euroviisujen tunnelmaa

Yhdysvaltain valtapuolueiden puoluekokoukset ovat aina presidentinvaalivuosina valtavia spektaakkeleita, mutta tänä vuonna koronaviruspandemia muutti niiden luonnetta. Molemmat puolueet päättivät lopulta pitää kokouksensa virtuaalisina.

Niinpä Yhdysvaltain suurimmat televisiokanavat näyttivät neljänä iltana peräkkäin parhaaseen katseluaikaan kaksi tuntia suodattamatonta vaalimainosta. Mistään varsinaisesta kokouksesta ei ollut kyse, kaikki päätökset oli tehty jo etukäteen.

Demokraatit täyttivät ohjelma-aikansa sekoituksella kärkipoliitikkojensa puheita, tavallisten kansalaisten tarinoita ja musiikkivideoita. Jokaisen illan juonsi tunnettu naisnäyttelijä.

Yksi kohokohdista oli keskiviikon roll call, jossa jokainen osavaltio ja territorio julisti vuorollaan oman esivaalinsa tulokset. Suomalaiselle tuli hakematta mieleen Euroviisujen pisteidenjulistus – tosin ilman jännitystä. Bidenin voitto kun oli tiedossa jo kuukausia sitten. Oli silti hauskaa nähdä, miten osavaltiot toivat esille erikoispiirteitään. Rhode Islandin mykkä kokki kalmaritarjottimen kanssa oli monien suosikki.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden vaimonsa Jillin (vas.) ja varapresidenttiehdokkaansa Kamala Harrisin kanssa demokraattien puoluekokouksessa.

Trump suurin valtti

Puhujavalinnoista ja puheiden sisällöistä saattoi tehdä johtopäätöksiä siitä, millä aseilla demokraatit yrittävät kammeta Trumpin valkoisesta talosta.

Demokraattien suurin valttikortti on Trump itse. Puhuja toisensa jälkeen arvosteli häntä ennen kaikkea koronaviruspandemian surkeasta hoitamisesta. Jopa tähän asti suhteellisen pidättyvästi esiintynyt Barack Obama ryöpytti Trumpia tavalla, jota tuskin kukaan istuva presidentti on edeltäjältään kuullut.

Barack Obaman lisäksi pisimmät puheenvuorot saivat hänen vaimonsa Michelle Obama, Joe Bidenin vaimo Jill Biden sekä varapresidenttiehdokas Kamala Harris.

Ei ole sattumaa, että suurin osa pääpuhujista oli naisia. He muodostavat äänestäjäkunnan enemmistön. Liikkuvat naisäänestäjät käänsivät vuoden 2018 välivaalit demokraateille, ja Biden näyttää vähintäänkin säilyttäneen heidän tukensa. Myös kannastaan epävarmoista äänestäjistä suurin osa on naisia.

Toinen selvä viesti oli se, että Trumpin väitteistä huolimatta Biden ei edusta puolueensa vasenta laitaa. Progressiivisten kärkinimi Bernie Sanders pääsi toki ääneen kahdeksaksi minuutiksi, mutta hänkin myönsi, että Biden ei ole vasemmiston toivoman julkisen terveydenhuoltojärjestelmän kannalla.

Vasemmiston nousevalle tähdelle Alexandria Ocasio-Cortezille suotiin vain mitätön sivurooli. Häntä pidempään sai puhua Ohion entinen kuvernööri, republikaani John Kasich, joka vastustaa Trumpia.

Biden ei edusta äärilaitaa myöskään keskustelussa poliisin uudistamisesta. Hän sanoi, että suurin osa poliiseista on hyviä, ongelmana ovat muutamat pahat poliisit. Tämä ei miellyttänyt aktivisteja, joiden mielestä poliisi on rakenteellisen rasismin kyllästämä organisaatio, jonka rahoitusta pitäisi leikata rajusti.

Valon presidentti

Mitä Biden sitten edustaa tai mitä hän haluaa edustaa? Se kävi ilmi hänen puheestaan perjantaiaamuna Suomen aikaa.

Biden puhui pitkälti taustastaan keskiluokkaisen perheen lapsena ja työn arvosta. Hän puhui kohtaamistaan tragedioista ja lohdutti koronaviruksen takia omaisiaan menettäneitä amerikkalaisia. Hän lupasi olla kaikkien amerikkalaisten presidentti, rakentaa maan talouden uudelleen ja johtaa kansan kohti valoisampia aikoja.

– Nykyinen presidentti on peittänyt Amerikan pimeyteen liian pitkään. Liikaa vihaa. Liikaa pelkoa. Liikaa hajaannusta, Biden sanoi.

– Tässä ja nyt, annan teille sanani: Jos luotatte minulle presidenttiyden, vetoan parhaisiin puoliimme, en huonoimpiin. Olen valon, en pimeyden liittolainen.

Kaiken tämän hän teki takeltelematta sanoissaan.

Trump on tähän mennessä yrittänyt leimata Bidenia seniiliksi ja äärivasemmiston edustajaksi. Kumpikaan taktiikka ei ole toiminut. Vaikka Trump onnistui neljä vuotta sitten luomaan itsestään kuvan tavallisten amerikkalaisten toivona, on miljoonaperijän vaikea tehdä sitä maanläheistä Bidenia vastaan. Koronavirustilannetta Trumpin on mahdoton selittää parhain päin.

Tällä hetkellä Trumpin esikunnassa mietitään tarkkaan, missä Bidenin heikko kohta on. Ensi viikolla nähdään, mihin he ovat päätyneet. Iskun on syytä purra, sillä vaalit lähestyvät nopeasti eikä Trumpin kirille ole kohta enää paljon aikaa.