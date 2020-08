Tuhoisat maastopalot kurittavat Kaliforniaa – Trump nosti jälleen esiin vanhan haravointiteoriansa

Trump on uhannut kieltäytyä antamasta liitovaltion tukea Kalifornialle myös aiempina vuosina.

Yhdysvalloissa Kaliforniassa roihuaa satoja maastopaloja, jotka ovat pakottaneet kymmenet tuhannet ihmiset evakuoitumaan kodeistaan.

Osavaltiossa on rekisteröity liki 11 000 salamaniskua kolmen vuorokauden aikana, ja ukkosmyrsky onkin pahin lähes kahteen vuosikymmeneen. Kymmeniä rakennuksia on tuhoutunut ja sammutushelikopterin lentäjä on kuollut koneen syöksyttyä maahan.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom on julistanut hätätilan, jotta sammutukseen ja evakuointiin saadaan liittovaltion varoja.

Presidentti Donald Trump ei kuitenkaan mielellään raottaisi kukkaron nyörejä. Torstaina hän syytti Kaliforniaa maastopaloista ja uhkasi pidättää liittovaltiota antamasta Kalifornialle rahaa.

– Näen, että metsäpalot alkavat taas. Ne alkavat jälleen kerran Kaliforniassa. Olen sanonut, että teidän pitää siivota maaperänne, siivota metsänne – niissä on lehtiä useiden vuosien ajalta ja katkenneita puita ja ne ovat niin helposti syttyviä. Kosketat niitä, ja ne syttyvät, Trump syytteli Politicon mukaan.

– Ehkä meidän pitää vain laittaa heidät maksamaan siitä, sillä he eivät kuuntele meitä.

Raju salamointi sai rutikuivan Kalifornian maaston roihumaan monin paikoin pätsinä.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Trump uhkaa kieltäytyä antamasta liittovaltion tukea demokraattivetoiselle Kalifornialle. Trump teki niin myös vuosina 2018 ja 2019.

Etenkin suomalaisille on jäänyt mieleen se, kun Trump hämmensi kommentoimalla suomalaista metsänhoitoa vuonna 2018. Trump kertoi puhuneensa presidentti Sauli Niinistön kanssa metsistä ja ymmärtäneensä, että suomalaiset viettävät paljon aikaa haravoiden, minkä myötä esimerkiksi maastopalot eivät ole Suomessa yhtä valtaisa ongelma kuin vaikkapa Kaliforniassa.

Trumpin ratkaisuehdotukset – joihin kuuluvat haravoinnin lisäksi myös se, ettei mereen pitäisi päästää niin paljon vettä – ovat saaneet asiantuntijat raapimaan päätään. Heidän mielestään Trump ei ymmärrä sitä, miten ja miksi metsäpalot syntyvät.

Maastopalojen määrä Kaliforniassa on viime vuosina tasaisesti kasvanut, mikä johtuu osaltaan ilmastonmuutoksesta.

Torstaina Pennsylvaniassa kampanjatilaisuudessaan puhuessaan Trump sanoi, että on olemassa ”metsäkaupunkeja”, joilla ei ole samanlaista ongelmaa kuin Kalifornialla on. Hän kertoi kannattajilleen Kalifornian ”pilkanneen” häntä huomautuksistaan metsien puhdistamisesta.