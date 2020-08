Saksassa saattaa pian olla laitonta olla viemättä koiraansa ulos vähintään kahdesti päivässä

Lakimuutos sisältäisi myös monia muita koirien hyvinvointiin tähtääviä toimenpiteitä.

Saksassa koiranomistajien saattaa pian olla pakko viedä koiransa lenkille vähintään kahdesti päivässä. Tällä viikolla Saksan elintarvike- ja maatalousministeri Julia Klöckner nimittäin ehdotti eläinten hyvinvointiin tähtäävää lakimuutosta, jossa vaaditaan, että koirat saavat liikkua ulkona ”vähintään kahdesti päivässä yhteensä vähintään yhden tunnin ajan”.

– Tällä varmistetaan se, että koirat saavat riittävästi liikuntaa ja ärsykkeitä ympäristöstä, Klöckner kertoi.

Hän totesi, etteivät lemmikkieläimet ole ”pehmoisia leluja”, vaan niiden tarpeet pitää ottaa huomioon. Ministeriön mukaan ulkoilu voi olla joko koiran lenkittämistä tai sitä, että koira saa vapaasti juosta ulkona vaikkapa puutarhassa.

CNN kertoo, että koiran ulkoiluttamisvelvollisuus on kirjattu lainsäädäntöön jo nyt, mutta uudella asetuksella määrätään se, kuinka usein ja kuinka paljon koiran pitäisi vähintään saada ulkoilla.

Ehdotus on herättänyt runsaasti keskustelua ja myös ärsytystä Saksassa. Bild-lehden haastattelema kultaisennoutajan omistaja Helge Melzer kertoi, ettei hän itse ”usko säätelyyn”.

– Jokainen koira on erilainen. Koirat ovat eri-ikäisiä, niillä on erilaisia sairauksia, ja meillä on erilaisia säitä. Viime päivien kuumien lämpötilojen takia koiria ei pitäisi päästää ulos pitkäksi aikaa, Melzer sanoi.

Yorkshirenterrierin omistaja Bärbel Kleid puolestaan piti ”holhoavana” sitä, että joku määräisi sen, kuinka paljon koiraa pitää lenkittää.

– Ja kuka asiaa valvoo? Soittaako naapuri poliisille, jos hän epäilee, etten vie Samia riittävän pitkille kävelyille? hän ihmetteli The Guardianille.

6-vuotiaan labradorinnoutajan omistaja Julia Duden piti lakimuutosta kuitenkin hyvänä.

– Se on aivan oikein ja tärkeää, että lenkkeilytät koiraasi vähintään tunnin päivässä.

Kysymys kuitenkin kuuluu, kuten Kleidkin mietti: miten Saksan 9 miljoonan koiran ulkoiluttamista valvottasiin? Ministeriön viestinnästä kerrottiin NPR:n mukaan, etteivät viranomaiset luultavasti kulkisi soittelemassa ovikelloja ja kyselemässä, onko Musti jo käynyt lenkillä. NPR:n mukaan on epäselvää, tarkoitetaanko lakimuutoksessa enemmänkin koirankasvattajia kuin tavallisia koiranomistajia.

Klöckerin ehdotus sisälsi myös muun muassa kiellon esitellä koiranäyttelyissä sellaisia koiria, joita on ”kidutettu jalostamisella”. Tällaisia rotuja voivat olla esimerkiksi mopsit ja ranskanbulldogit, joilla on usein hengitysvaikeuksia lytyn kuononsa takia. Säädöksen tarkoituksena olisi poistaa kannustimet tällaisten koirarotujen kasvattamiseen ja vähentää niiden kysyntää, ministeriön lehdistötiedotteessa kerrottiin.