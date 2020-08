Järjestön mukaan berliiniläinen yliopistosairaala Charité on valmis ottamaan koomassa olevan Aleksei Navalnyin hoitoon.

Saksalainen ihmisoikeusjärjestö kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ambulanssikone lähtee jo Suomen aikaa kello 24 kohti Siperian Omskia hakemaan Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyia. Navalnyi vaipui tajuttomaksi torstaiaamuna lentokoneessa, joka teki hätälaskun Omskiin. Oireiden syyksi epäillään myrkytystä.

Aleksei Navalnyi, 44, on Venäjän opposition näkyvimpiä hahmoja. Hän on tunnettu korruptionvastaisesta työstään ja suositusta blogistaan.

Cinema for Peace -järjestön edustaja Jaka Biziljin mukaan Navalnyi tuodaan Berliinin korkeatasoisena tunnettuun yliopistollieen Charité-sairaalaan, joka on valmiina hoitamaan miestä.

– Lähetämme puoliltaöin ambulanssikoneen sairaalavarustuksella ja asiantuntevalla henkilökunnalla, jotta Navalnyi voidaan tuoda Berliiniin.

– Olemme yhteydessä viranomaisiin ja toivomme, että kaikki luvat siirtoon ja koomapotilaan lääketieteellinen raportti voidaan antaa tänä iltana, hän sanoi AFP:lle.

Pjotr Verzilov.

Sama järjestö auttoi venäläistä Pussy Riot -aktivisti Pjotr Verzilovia 2008, jolloin hän kärsi myrkytysoireista. Verzilov lennätettiin Moskovasta Berliiniin Charité-sairaalaan, jossa Verzilov toipui hyvin. Lääkärien mukaan kyseessä oli ”erittäin todennäköisesti” myrkytys.

Liittokansleri Angela Merkel kertoi aiemmin tänään tiedotustilaisuudessa, että Saksa voisi pyydettäessä antaa Navalnyille lääketieteellistä apua.

– Toivon, että hän toipuu nopeasti. Pyydettäessä me voimme tarjota hänelle lääketieteellistä apua, mukaan lukien hoitoa saksalaisissa sairaaloissa, mutta pyynnön on tultava sieltä.

– On erityisen tärkeää, että olosuhteet tämän takana selvitetään hyvin nopeasti. Vaadimme tätä, koska se mitä olemme tähän mennessä kuulleet tapauksesta on hyvin epäsuotuisaa. Se on tehtävä erittäin avoimesti.

Angela Merkel ja Emmanuel Macron pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden Etelä-Ranskassa.

Samassa tiedotustilaisuudessa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmaisi myös huolensa tapahtumien puolesta ja kertoi oppositiojohtaja Navalnyin olevan tervetullut Ranskaan sairaalahoitoon. Macron lupaili Navalnyille myös turvapaikkaa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Navalnyi saa täysin yhtä hyvää hoitoa Venäjällä kuin kuka tahansa muu. Hänen mukaansa Kreml tai Venäjän terveysministeriö myöntää viipymättä luvan Navalnyin siirtämiseen ulkomaiseen sairaalaan, jos sellaista pyydetään.

– Lääkärit tekevät kaiken tarvittavan ja Omskin parhaat lääkärit ovat asian päällä, hän kertoo uutistoimisto TASS:in mukaan.

– Me ehdottomasti toivomme hänelle pikaista paranemista, kuten kenelle tahansa maamme kansalaiselle.’