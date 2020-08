Merkel jyrähti Venäjälle Navalnyista – vaatii, että äkilliseen sairastumiseen johtaneet olosuhteet selvitetään

Merkelin mukaan Saksa voi pyydettäessä tarjota lääketieteellistä apua Navalnyille.

Saksan liittokansleri Angela Merkelin mukaan Saksa vaatii, että venäläisen oppositiopoliitikko Alexei Navalnyin äkilliseen sairastumiseen johtaneet olosuhteet selvitetään. Merkelin mukaan tapauksesta tähän asti saatu informaatio ei näytä hyvältä.

– On erityisen tärkeää, että olosuhteet tämän takana selvitetään hyvin nopeasti. Vaadimme tätä, koska se mitä olemme tähän mennessä kuulleet tapauksesta on hyvin epäsuotuisaa. Se on tehtävä erittäin avoimesti, Merkel sanoi tiedotustilaisuudessa Ranskassa.

Merkelin mukaan Saksa voisi pyydettäessä antaa Navalnyille lääketieteellistä apua.

– Toivon, että hän toipuu nopeasti. Pyydettäessä me voimme tarjota hänelle lääketieteellistä apua, mukaan lukien hoitoa saksalaisissa sairaaloissa, mutta pyynnön on tultava sieltä.

Navalnyin epäillään joutuneen torstaina myrkytyksen uhriksi.

Hän alkoi voida pahoin kesken lennon Tomskista Moskovaan, minkä vuoksi kapteeni päätti laskeutua Omskiin. Venäjän mediassa on julkaistu useita videoita, joilla näkyy, kuinka Navalnyi viedään suoraan lentokoneesta ambulanssiin.