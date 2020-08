Professori oppositiojohtaja Navalnyin myrkytyksestä: ”Tällaisia asioita ei tapahdu ilman Kremlin johdon suoraa hyväksyntää”

Venäjän politiikan professori pitää selvänä, että Aleksei Navalnyin oireiden takana on myrkytys.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän politiikan professori Vladimir Gel’man hätkähti mutta ei yllättynyt Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyia koskevista aamun uutisista. Gel’man pitää erittäin todennäköisenä, että Navalnyin lentokoneessa saamat oireet johtuvat myrkystä.

– Tämä väitetty myrkytys ei ole ensimmäinen Venäjän lähihistoriassa. Koko joukko oppositioaktivisteja on myrkytetty viime vuosina, ja Aleksei Navalnyi on väitetysti myrkytetty miedommassa mittakaavassa viime vuonna, jolloin hän oli vankilassa. Kyse ei ole erillisestä tapauksesta vaan ennemminkin tavasta, hän sanoo.

Aiemmissa tapauksissa myrkytysten uhreilla on ollut samankaltaisia oireita kuin Navalnyilla. Navalnyin tiedottajan mukaan hänen on täytynyt saada myrkky Tomskin lentokentällä nauttimastaan aamuteestä.

Pian lennon lähdettyä Navalnyi alkoi oirehtia ja huusi ääneen kipujaan, mikä nauhoittui silminnäkijävideoille. Moskovaan matkalla ollut kone teki hätälaskun Omskin lentokentälle, mistä tajuton mies vietiin ambulanssilla sairaalahoitoon. Puolenpäivän aikaan sairaala kertoi hänen tilansa olevan vakaa. Hän makaa hengityskoneessa koomassa.

Aleksei Navalnyia hoidetaan Omskin kaupunginsairaalassa, jonne hänen vaimonsa on Moskovasta lentänyt.

Aleksei Navalnyi, 44, on kerännyt paljon vihollisia työssään korruptiota vastaan. Time-lehti on aikoinaan kuvaillut häntä Venäjän Erin Brockovichiksi, koska hän on ravistellut oligarkkien hallitsemia öljy- ja kaasuyhtiöitä. Blogistaan ja perustamastaan RosPil.net-verkkosivuistoista tunnettu Navalnyi on syyttänyt muun muassa entistä pääministeriä Dmitri Medvedevia korruptiosta. Maan johto ei pidä aktivistista, jonka blogi kerää satojatuhansia lukijoita.

– Savuavaa asetta ei ole, mutta nähdäkseni tällaisia asioita ei tapahdu ilman Kremlin johdon suoraa hyväksyntää.

Aleksei Navalnyi puhumassa kansalle ennen Moskovan duuman vaaleja viime vuonna. Vaalien yhteydessä nähtiin valtavia mielenosoituksia, ja Navalnyi vangittiin 30 päiväksi. Vankilassa hänet ilmeisesti myrkytettiin, vaikka virallisen totuuden mukaan oireiden syynä oli allergia.

Navalnyi oli Siperiassa liittyen älykäs äänestäminen -kampanjaan. Kyseessä on opposition tietokoneohjelma, joka laskee todennäköisyyksien pohjalta, ketä kannattaa äänestää, jotta yhdistynyt Venäjä -puolueen ehdokas ei tule valituksi. Älykäs äänestäminen oli käytössä viime vuonna alueparlamentti- ja kunnallisvaaleissa, ja se tulee olemaan käytössä vastaavissa vaaleissa eri alueilla ensi kuussa.

Vladimir Gel’man.

On Gel’manin mukaan mahdollista, että myrkytyksellä on jotakin tekemistä älykkään äänestämisen kanssa. Gel’manin mukaan taustalla tuskin on alueellista kaunaa, vaan myrkytyksellä halutaan ottaa kantaa valtakunnanlaajuisiin kysymyksiin.

Aleksei Navalnyi aloittamassa presidentinvaalikampanjaansa 2017. Hän ei kuitenkaan saanut lupaa keskusvaalilautakunnalta lupaa ehdokkuudelleen.

Venäjän oppositio on muutoin alueellisesti hajanainen, mutta Aleksei Navalnyi on koonnut koko joukon taakseen. Hän tahtoi haastaa Vladimir Putinin presidentinvaaleissa 2018, mutta keskusvaalilautakunta ei sallinut Navalnyitä ehdokkaaksi tämän rikosrekisterin vuoksi.

– Hän on todennäköisesti ainoa ihminen, jolla on merkitystä ympäri maata. Hän on merkittävä yhdistävä voima, Gel’man sanoo.

2010-luvulla hänet on vangittu useaan otteeseen ja tuomittu muun muassa kavalluksesta. Viimeksi tapaninpäivänä poliisi tuli rälläkällä oven läpi Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön tiloihin Moskovassa juuri ennen miehen viikoittaista YouTube-lähetystä. Ratsian yhteydessä Navalnyi otettiin kiinni, mutta hänen kerrottiin päässeen myöhemmin vapaaksi.

Valko-Venäjän kuohunnan yhteyttä Navalnyin myrkytykseen on Gel’manin mukaan vaikea tulkita. Venäjällä ei ole vielä nähty suuria tukimielenosoituksia Valko-Venäjän oppositiolle, ja on mahdollista, että Venäjä tahtoo lähettää kansalaisilleen pelotteen tässä muodossa ennaltaehkäistäkseen mielenosoituksia.