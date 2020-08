Järkyttävät videot myrkytetyksi epäillystä Venäjän oppositiojohtajasta leviävät – tiedoton Navalnyi haettiin lennolta ambulanssiin

Aleksei Navalnyin kanssa samalla lennolla olleet ihmiset ovat jakaneet sosiaaliseen mediaan videoita Venäjän oppositiojohtajasta, jonka epäillään joutuneen myrkytetyksi teen avulla.

Venäjän mediassa on julkaistu useita videoita, joilla näkyy oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vienti suoraan lentokoneesta ambulanssiin.

Navalnyi kanssa samassa lentokoneessa olleet ihmiset ovat kuvanneet videoita, joita on jaettu sekä sosiaalisessa mediassa että Venäjän uutisvälineissä.

Videot ovat järkyttäviä, mutta myös IS jakaa niihin linkit, koska kyseessä on Venäjän tunnetuin oppositiojohtaja ja hänen epäilty myrkytyksensä on tapahtunut julkisella paikalla.

Alla olevalla videolla kuullaan Navalnyinin voihkintaa lentokoneessa ja nähdään kuinka ensihoitajat saapuvat paikalle.

Venäjän 5TV on julkaissut yhden videon lentokoneen sisältä. Siinä näkyy, kuinka ensihoitajat saapuvat lentokoneen käytävälle ja taustalta kuuluu tuskissaan olevan ihmisen vaikerointia.

Navalnyitä ei kyseisellä videolla näy, mutta silminnäkijöiden mukaan vaikeroiva ääni on hänen. 5TV:n julkaiseman videon oli kuvannut Navalnyin kanssa samalla lennolla ollut mies ja hän oli julkaissut sen ensin Instagramissa.

Mash-kanavan julkaisemalla videolla näkyy Omskin kentällä oleva lentokone, jonka viereen on pysäköity ambulanssi. Videolla näkyy, kuinka ensihoitajat nostavat selvästikin tiedottoman henkilön paareille ja asettelevat hänet siihen.

Rossija 24 -kanava on julkaissut puolestaan yllä olevan silminnäkijävideon, jossa Navalnyi on selkeästi tunnistettavissa. Videolla näkyy, kuinka hänet työnnetään paareilla sisään ambulanssiin.

Navalnyi alkoi voida pahoin kesken lennon Tomskista Moskovaan, minkä vuoksi kapteeni päätti laskeutua Omskiin.

Navalnyin tiedottajan Kira Jarmyshin mukaan oppositiojohtaja menetti tajuntansa jo lentokoneessa ja hänen epäillään saaneen elimistöönsä myrkkyä juotuaan teetä Tomskin kentällä ennen lentoa.

Navalnyin kerrotaan olevan Omskin sairaalassa koomassa ja hengityskoneeseen kytkettynä. Lääkäreiden mukaan hän oli tajuton ja hengitti itse, mutta hänet päätettiin varmuuden vuoksi kytkeä hengityskoneeseen ja vaivuttaa keinotekoiseen koomaan, kertoo Ngs55.ru-sivusto. Hänen avustajansa ovat pyytäneet paikalle poliisin.

Navalnyin epäillään joutuneen myrkytysyrityksen kohteeksi jo vuosi sitten, kun hän oli vangittuna. Sairaalan lääkärit selittivät tuolloin, että kyseessä oli kuitenkin vain allerginen reaktio, vaikka Navalnyin oma lääkäri oli toista mieltä.