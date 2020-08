Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi sairaalaan lennolta – myrkytystä epäillään

Venäjän vaikutusvaltaisimpana pidetty oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on tehohoidossa Omskissa myrkytysepäilyjen vuoksi, kertoo Navalnyin tiedottaja.

Aleksei Navalnyi oli matkalla Tomskista Moskovaan, kun hän alkoi voida pahoin kesken lentomatkan. Lentokone laskeutui Omskiin ja Navalnyi vietiin sairaalaan.

Oppositiojohtajan tiedottaja Kira Jarmysh kertoo Twitterissä, että Navalnyi on tällä hetkellä tajuttomana tehohoidossa.

– Me epäilemme, että Aleksei myrkytettiin jollain, jota oli sekoitettu teehen. Se on ainoa, mitä hän on juonut aamusta. Lääkärit sanoivat, että myrkkyaine on levinnyt nopeammin kuuman juoman kautta. Nyt Aleksei on tajuttomana.

Aiheesta lisää hetken kuluttua.