Espanjantaudin jyllätessä vuonna 1918 osa yhdysvaltalaiskaupungeista päätti pitää koulut auki – näin siinä kävi

Espanjantauti riehui vuosina 1918–1920. Siihen on arvioitu kuolleen 30–100 miljoonaa ihmistä. Kuvassa sotilassairaala Kansasissa pandemian aikana.

Kouluissa pyrittiin torjumaan taudin leviämistä muun muassa pitämällä ikkunat auki myös talvisin.

Suomessa ja muualla maailmassa koulujen alkaminen on tänä vuonna herättänyt erityisen paljon jännitystä ja pohdintoja.

Milloin on syytä jäädä pois koulusta? Kuinka opiskelu järjestetään, jos täytyy jäädä karanteeniin? Miten turvaväleistä huolehditaan kouluympäristössä? Kannattaako oppilaiden edes palata kouluun, vai olisiko etäopiskelua parempi jatkaa?

Vastaavan kaltaisia kysymyksiä on pohdittu aiemminkin – nimittäin 1900-luvun alkupuolella espanjantaudin jyllätessä ympäri maailmaa.

Espanjantautipandemian aikana vuonna 1918 valtaosa kouluista suljettiin, mutta ainakin Yhdysvalloissa kolme kaupunkia päätti toimia vastoin yleistä mielipidettä: New Yorkin, Chicagon ja New Havenin kaupungit päättivät, että koulut pidetään auki, kertoo CNN.

Kyseisten kaupunkien terveysviranomaisten tekemä päätös pohjautui siihen, että heidän mukaansa oppilaat olivat paremmassa turvassa taudilta kouluissa kuin kotona. Tuohon aikaan esimerkiksi New Yorkissa oli lähes miljoona koululaista, ja heistä noin 75 prosenttia asui vuokra-asunnoissa, joissa olosuhteet olivat usein ahtaat ja epähygieeniset. Koulu sen sijaan tarjosi puhtaan, hyvin ilmastoidun ympäristön, jossa opettajat, sairaanhoitajat ja lääkärit tekivät lääketieteellisiä tarkastuksia oppilaille ja pitivät heistä huolta.

Opettajat tarkistelivat, onko oppilailla influenssaoireita, ja jos oli, heidät eristettiin nopeasti erilliseen huoneeseen, jossa ammattilainen tutki heidät. Tilanteesta riippuen sairaat oppilaat lähetettiin heti joko kotiin tai sairaalaan. Tarkastuksia tehtiin säännöllisesti.

CNN:n artikkelin mukaan koulun turvallisuutta lisäsi entisestään se, että ainakin Chicagossa niin moni pysytteli poissa koulusta – usein vanhempien ”flunssafobian” takia.

Kouluissa varmistettiin se, että ilma oli kaiken aikaa raikasta. Talvella kouluhuoneet lämmitettiin niin kuumiksi, että ikkunoita voitiin pitää auki.

Koulujen tilannetta Yhdysvalloissa espanjantaudin aikana on tarkasteltu vuoden 2010 Public Health Reports -julkaisussa.

Espanjantaudin iskiessä myös kuvassa oleva Marian sairaala täyttyi ääriään myöten. Kuva on 1910-luvulta.

New Yorkin silloinen terveyskomissaari iloitsi tuolloin siitä, että New York päätti pitää koulut auki.

– Kuinka paljon parempi lasten on ollut olla jatkuvan tarkkailun alla ja pätevien henkilöiden valvonnassa kuin niin, että koulut olisi suljettu, hän oli puhunut New York Timesille aikanaan.

Nykyhistorioitsijat eivät kuitenkaan ole aivan yhtä vakuuttuneita siitä, että koulujen auki pitäminen oli erityisen loistava idea. Michiganin yliopiston lääketieteen historian arvostettu tutkija, lääkäri Howard Markel kertoi CNN:lle, että New York ”ei menestynyt huonoiten, mutta ei myöskään parhaiten”. Chicago pärjäsi hänen mukaansa hiukan New Yorkia paremmin.

Markel oli yksi vuoden 2010 raportin kirjoittajista.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaupungit, jotka ottivat käyttöön karanteenit ja eristämisen ja jotka sulkivat koulut ja kielsivät julkiset kokoontumiset, pärjäsivät espanjantaudin kanssa kaikkein parhaiten.

Tutkijat kuitenkin muistuttavat, ettei tästä voida vetää suoria yhtäläisyysmerkkejä koronavirukseen muun muassa siksi, että korona ei ole influenssa kuten espanjantauti oli. ABC Newsin haastattelussa Markel totesi, että tilanne on nyt erilainen ”miljardilla tavalla”. Yhdysvalloissa esimerkiksi kouluterveydenhuollon rahoitusta on leikattu reippaasti vuosien varrella.

Tutkijat ovat myös etenkin viime aikoina varoitelleet siitä, että Sars-cov-2-virus leviää myös lasten ja nuorten välityksellä.

Uudesta koronaviruksesta on vielä paljon opittavaa, ja Markel sanoikin, että koulujen sulkeminen on nyt ollut oikea ratkaisu, kun kyse on tappavasta viruksesta, josta tiedetään edelleen hyvin vähän.

– Parempi katsoa kuin katua, hän totesi.

Espanjantauti oli vuosina 1918–1920 riehunut pandemia, jonka arvioidaan tappaneen maailmanlaajuisesti noin 30–100 miljoonaa ihmistä. Espanjantauti oli influenssa, jonka oireita olivat muun muassa yskä ja kuume. Jälkitautina saattoi tulla esimerkiksi keuhkokuume.

Suomessa tautiin kuoli noin 20 000 ihmistä.