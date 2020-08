EU:lla on tänään ylimääräinen kokous Valko-Venäjän kriisin vuoksi. Unioni haluaa tukea rauhanomaista demokratiakehitystä.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svetlana Tihanovskaja kehottaa EU-johtajia jättämään hyväksymättä reilun viikon takaisen presidentinvaalituloksen. EU-johtajat kokoontuvat tänään ylimääräiseen kokoukseen Valko-Venäjän kriisin vuoksi.

Hän peräänkuulutti Eurooppa-neuvostolle osoitetussa videoviestissään, ettei neuvosto tunnustaisi Valko-Venäjällä käytyjä ”vilpillisiä vaaleja”.

Tihanovskaja arvioi videolla myös, että maata 26 vuotta itsevaltaisin ottein hallinnut presidentti Aleksandr Lukashenko on menettänyt kaiken legitimiteetin kansakuntansa ja koko maailman silmissä. Lukashenko väitti voittaneensa toissa viikonloppuna pidetyt vaalit 80 prosentin ääniosuudella.

Laajat mielenosoitukset jatkuivat Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä myös tiistaina.

Oppositiojohtaja lähti itse ehdolle sen jälkeen, kun hänen puolisonsa, vloggaaja Sergei Tihanovskin ehdokkuus estettiin ja tämä passitettiin vankilaan.

Tihanovskaja pakeni vaalien jälkeen naapurimaa Liettuaan. 37-vuotias Tihanovskaja on vaatinut, että kaikki kiinniotetut vapautetaan, turvallisuusjoukot poistetaan kaduilta ja mielenosoittajiin kohdistuneen väkivaltaisen kurinpalautuksen määränneitä henkilöitä vastaan aloitetaan rikostutkinnat.

Hän on vaatinut myös uusien vaalien järjestämistä, kunhan Lukashenko jättää tehtävänsä. Oppositio on muodostanut erillisen koordinaationeuvoston, jonka on määrä varmistaa vallansiirto.

Kuva Minskistä maanantailta.

Lukashenko itse on takertunut vallan kahvaan rystyset valkoisina. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan hän syytti tiistaina oppositiota vallankaappausyrityksestä.

Samalla Lukashenko uhkaili myös uuden opposition muodostaman neuvoston jäseniä toimilla. Lukashenkon mukaan hänellä on keinot ”rauhoittaa ne tuittupäät”.

Hän myös jakoi tiistaina ansiomerkkejä ”moitteettomasta palveluksesta” turvallisuusviranomaisille, jotka ovat auttaneet häntä mielenosoittajiin vaalien jälkeen kohdistuneissa kurinpitotoimissa, kertoo BBC.

Protestit saivat alkunsa vilpillisinä pidetyistä vaaleista, ja varsinkin alkuvaiheessa kerrottiin mielenosoittajiin kohdistuneen voimakasta väkivaltaa. Mielenosoittajat ovat myös kertoneet, että heitä on kidutettu.

EU: vaalit eivät olleet vapaat eivätkä rehelliset

Tänään järjestettävä EU-johtajien kokous pidetään videolinkin välityksellä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd).

Kokouksessa EU-johtajien on määrä keskustella rauhanomaisen demokratiakehityksen tukemisesta Valko-Venäjällä. EU on tuominnut vaalivilpin ja hallinnon harjoittaman väkivallan kansalaisia kohtaan sekä vaatinut vangittujen mielenosoittajien vapauttamista heti.

EU:n näkemyksen mukaan toissa viikonloppuna Valko-Venäjällä pidetyt presidentinvaalit eivät olleet vapaat eivätkä rehelliset.

EU:n ulkoministerit päättivät viime viikolla pidetyssä videokokouksessaan aloittaa väkivallasta, mielenosoitusten tukahduttamisesta ja vaalitulosten väärentämisestä vastuussa oleviin kohdistuvien pakotteiden valmistelun.

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko kääntyi aiemmin Venäjän presidentin Vladimir Putinin puoleen vaalien jälkeen puhjenneen kriisin vuoksi.

Euroopan johtajat soittelivat jo tiistaina vuorotellen Venäjän presidentille Vladimir Putinille, jotta tämä kehottaisi Valko-Venäjän johtoa merkitykselliseen vuoropuheluun opposition kanssa.

Putinille soittivat muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Putin vakuutteli jok'ikiselle soittelijalle, ettei naapurimaan sisäisiin asioihin puututtaisi tai paikallisia viranomaisia painostettaisi.

Professori pelkää kriisin laajenemista

Valko-Venäjän tilannetta tarkastellaan tällä hetkellä EU:ssa ja muualla lännessä liian kapeasti yhden maan sisäisenä kriisinä ja mahdollisuutena edistää demokratiaa, arvioi STT:lle tiistaina kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala Tampereen yliopistosta.

Hänen mukaansa on olemassa suuri vaara kriisin laajenemisesta, jos ei muisteta, että kyseessä on Venäjälle geopoliittisesti ja sotilaallisen turvallisuuden kannalta keskeinen alue.

– Minusta on kauhean naiivi ajatus, että presidentti Vladimir Putin katsoisi näitä valkopunaisia lippumeriä Valko-Venäjällä ja ajattelisi, että ei hätää, koska siellä ei näy yhtään EU-lippua, Haukkala sanoi.

Hänen mukaansa lännessä jo esitetyt vaatimukset uusien vaalien järjestämisestä ja poliittisesta muutoksesta Valko-Venäjällä ovat signaaleja, jotka ovat omiaan saamaan Venäjän huolestumaan.

Haukkalan mukaan olisi silti kauheaa jos EU kääntäisi selkänsä Valko-Venäjän oppositiolle. Samalla täytyy kuitenkin pitää mielessä laajempi geopoliittinen ulottuvuus.