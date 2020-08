WHO: Koronavirus iskee nyt 20–40-vuotiaisiin – ”Riskikäyttäytyminen lisääntynyt”

WHO selvittää yhdessä Venäjän kanssa, miten Venäjän hyväksymä koronarokote on tehonnut.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi tiistaina huolestaan, jonka mukaan koronavirus leviää erityisesti 20-, 30- ja 40-vuotiaiden joukossa maailmanlaajuisesti.

Ongelmaa pahentaa WHO:n mukaan se, että monet tartunnan saaneista ovat oireettomia eivätkä siksi osaa käyttäytyä tarpeeksi varovaisesti. WHO pelkää, että nuorempi väki voi siksi tartuttaa tietämättään riskiryhmiä. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

– Epidemia muuttuu. Se vaarantaa haavoittuvimpia väestöryhmiä, kuten yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia ja vielä erityisesti niillä tiheään asutuilla alueilla, joilla ei ole hyviä terveyspalveluja, WHO:n aluejohtaja Takeshi Kasai sanoi Reutersille.

WHO:n analyysista käy ilmi, että 24.2.–12.7. välisenä aikana tartunnan saaneiden joukossa lasten ja nuorten osuus on kasvanut. Al Jazeeran tietojen mukaan 0–4-vuotiaiden lasten osuus kasvoi 0,3 prosentista 2,2 prosenttiin, 5–14-vuotiaiden osuus 0,8 prosentista 4,6 prosenttiin, ja 15–24-vuotiaiden osuus 4,5 prosentista jopa 15 prosenttiin kaikista tutkituista tapauksista.

– Vaikka alueellisia eroja onkin, Covid-19-tapauksissa on nähtävissä johdonmukainen siirtyminen kohti nuorempia ihmisiä, WHO kertoi Al Jazeeralle.

– Näille trendeille on olemassa muutamia mahdollisia selityksiä, kuten nuorten riskikäyttäytymisen lisääntyminen sen jälkeen, kun rajoituksia on purettu sekä se, että testaaminen on lisääntynyt, WHO mainitsi.

Jo aiemmin muun muassa Espanjan hallitus on ollut huolissaan koronaviruksen leviämisestä nuorten keskuudessa. Katalonian itsehallintoalueen johtaja Quim Torra pyysi heinäkuun lopulla nuoria lopettamaan bilettämisen, jotta maa ei joutuisi uudelleen sulkutilaan.

Uusien tartuntatapausten määrä on kasvanut useissa maissa, mikä on saanut monet maat ottamaan uudelleen käyttöön koronarajoituksia, joista jo kertaalleen luovuttiin. Maailmanlaajuisesti korona on tappanut yli 780 000 ihmistä, ja tartuntoja on vahvistettu yli 22 miljoonaa.

– Epidemian muutos saa monet maat kiristämään uudelleen koronan rajoitustoimia, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi tiistaina Genevessä.

Tedros myös kritisoi maita, jotka yrittävät varmistaa vain sen, että he itse saavat rokotetta – sitten kun sellainen keksitään – ja asettavat näin omat intressinsä kaikkien muiden edelle. Hänen mukaansa maiden pitäisi toimia yhteistyössä, ettei pandemia pahene entisestään.

– Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa, hän totesi muun muassa NBC Newsin mukaan.

WHO:n tekninen johtaja Socorro Escalante kertoi samassa tilaisuudessa, että WHO selvittää yhdessä Venäjän kanssa, miten Venäjän hyväksymä koronarokote on tehonnut Covid-19-tautia vastaan.

– Toivomme saavamme todisteita tästä uudesta rokotteesta, Escalante totesi.

WHO kertoi myös, että vaikka koronaviruksen mutatoitumista onkin havaittu, virus vaikuttaa silti ”suhteellisen vakaalta”.