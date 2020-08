Suora lähetys kello 04.00: Yhdysvaltain demokraattien puoluekokouksessa puhuvat Jill Biden ja Bill Clinton

Ex-presidentille annettiin vain lyhyt puheenvuoro. Samoin kävi vasemmiston uudelle tähdelle.

Yhdysvaltain demokraattipuolueen virtuaalipuoluekokouksen toisena päivänä tähtipuhujaksi on nostettu presidenttiehdokas Joe Bidenin vaimo Jill Biden.

Kokouspuheet välitetään videoyhteydellä maailmalle Yhdysvaltain parhaaseen tv-katseluaikaan, eli Suomen aikaa kello 4–6 aamulla.

Reutersin välittämää lähetystä voi seurata yllä olevalta videolta.

Toisena kokouspäivänä puhuvat myös entinen presidentti Bill Clinton ja puolueen vasemmistosiiven uusi tähti, newyorkilainen kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez. Kummallekin on kuitenkin varattu vain lyhyt esiintymisvuoro. Erityisesti Ocasio-Cortezin kohdalla tämä on aiheuttanut runsaasti polemiikkia, koska puoluekokouksen yhtenä teemana on yhdistää voimat Donald Trumpia vastaan.

Puoluekokous huipentuu ensi perjantaiaamuna Suomen aikaa, jolloin Joe Biden ottaa virallisesti vastaan presidenttiehdokkuuden ja pitää puheen videoyhteydellä Delawaresta.

Republikaanipuolueen kokous puolestaan järjestetään ensi viikolla myöskin pääosin virtuaalisena.